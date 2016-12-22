Петербуржец получил 2 года колонии за возбуждение ненависти к чиновникам

Суд в Санкт-Петербурге приговорил 44-летнего Владимира Тимошенко из Кисловодска к двум годам колонии строгого режима за пост о чиновниках «ВКонтакте». ​Об этом РБК сообщил адвокат международной правозащитной группы «Агора» Виталий Черкасов.

Красногвардейский районный суд признал Тимошенко виновным в возбуждении ненависти к социальной группе «Служащие учреждений и институтов государственной власти» (ч. 1 ст. 282 УК РФ). В начале 2015 года, находясь в колонии в Новгородской области, Тимошенко позвонил своей подруге и надиктовал сообщение с критикой властей. Прокурор затребовал для обвиняемого пять лет колонии.

Подсудимый вину не признал. В декабре будет год, как он находится в СИЗО по этому делу, сообщил адвокат. Защита не согласна с решением суда и будет обжаловать приговор. «Судья не учел правоприменительную практику и методические рекомендации Центра судебных экспертиз при Минюсте, где четко указано, что чиновники не могут составлять социальную группу», — считает Черкасов. По его словам, суд построил свои выводы на заключении экспертов СПбГУ, которые защита считает «высосанными из пальца».​