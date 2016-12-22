Число пострадавших от отравления в кадетской школе в Люберцах достигло 50. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья, передает «РИА Новости».
«По состоянию на 18:00 мск 14 января количество госпитализированных в больницы Подмосковья увеличилось до 43 детей и семи взрослых», — уточнили в ведомстве.
В пресс-службе отметили, что у всех пациентов стабильное состояние.
О том, что в кадетской школе в Люберцах произошло массовое отравление учеников сообщил мэр города Владимир Ружицкий накануне, 13 января. Он рассказал, что в больницы к тому моменту обратились 18 человек.
После случившегося Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В ведомстве сообщили, что число пострадавших от отравления возросло до 39.
В СК сообщили, что дети почувствовали себя плохо, после того как поели в школе 12 января. Из 39 учащихся кадетской школы 23 были госпитализированы. Всего в медицинские учреждения обратились 47 человек, добавили в ведомстве.
В Следственном комитете отметили, что завтрак и обед подавали учащимся и работникам кадетской школы сотрудники компании «Огонек». Поставщиком продуктов выступало ООО «Территория вкуса». В помещении кухни школы, где готовили еду, были нарушены санитарно-эпидемиологические нормы, что повлекло массовое отравление, установили в ведомстве.