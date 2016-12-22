На Кубани около 15 тыс. человек остались без газа

В Сенате США Трампа за слова о «врагах народа» сравнили со Сталиным

Тест: как составить психологический портрет своего клиента

В Анапе в результате отравления газом пострадали семь человек

МТС, «ВымпелКом» и другие компании перепишут законы в сфере ИT и связи

Экс-владельцы «Мортона» инвестировали в сеть детских парков развлечений

Назвавшего полицейского «мерзким» активиста суд оштрафовал на 5 тыс. руб.

В Чехии заявили о заинтересованности России в итогах выборов в республике

Число пострадавших от отравления в кадетской школе в Люберцах достигло 50

The Wall Street Journal опровергла искажение слов Трампа

Турция обвинила США в «легализации террористов» в Сирии

Партия Медведева доложила о собранных за день 200 тыс. подписей за Путина

Коалиция США начала создание из курдов Сил охраны границы Сирии

«Манчестер Сити» пропустил четыре гола и проиграл впервые в сезоне

МИД Украины сравнил уровень безопасности в России с Сомали

Технологии коммуникации: как big data помогает удержать клиентов

В Москве мужчина выстрелил в залезшего на его машину дебошира

Бастрыкин призвал к внесудебной блокировке экстремистских сайтов

Над входом в отель Трампа в Вашингтоне появилась проекция «вонючая дыра»

Чемпионат Англии по футболу. «Ливерпуль» — «Манчестер Сити». Онлайн

Википедия объяснила ошибку Google на запрос о победителе выборов-2018

В КПРФ оценили сравнение Путиным тела Ленина в мавзолее с мощами святых

Google объявил Путина победителем президентских выборов 2018 года

В Сети появилось видео застрявшего на краю обрыва самолета в Турции

Семья главы чеченского «Мемориала» покинула республику

Трамп обвинил WSJ в искажении его слов о дружбе с Ким Чен Ыном

ФИФА осудила «Спартак» за твит о «шоколадках»

Lactalis отзовет 12 млн зараженных сальмонеллой банок детского питания

В Люберцах водитель сбил на остановке двух женщин

Мартен Фуркад установил новый рекорд в Кубке мира по биатлону