В Театре сатиры началось прощание с Михаилом Державиным‍

В Московском академическом театре сатиры началось прощание с народным артистом России Михаилом Державиным. На церемонию прощания пришли около 100 человек. Об этом сообщает ТАСС.

Проститься с Державиным пришли гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст, юморист Владимир Винокур, актриса Наталья Селезнева и другие. После гражданской панихиды артиста похоронят на Новодевичьем кладбище, где покоится и его отец, который был ведущим актером Театра имени Вахтангова, Михаил Степанович Державин.

Михаил Державин умер 10 января после продолжительной болезни. Ему был 81 год. Его вдова Роксана Бабаян не сообщила о причинах смерти. По словам бывшей жены артиста Нины Буденной, у него были проблемы с сосудами мозга.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев принес соболезнования в связи с кончиной Державина. Он отметил, что артист в «совершенстве владел искусством перевоплощения» и был «незаурядным, доброжелательным, искренним и открытым человеком».

Соболезнования родным и близким Державина принесли президент России Владимир Путин и министр культуры России Владимир Мединский.