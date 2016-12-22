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В Театре сатиры началось прощание с Михаилом Державиным‍
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В Театре сатиры началось прощание с Михаилом Державиным‍
Общество, 11:43
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В Театре сатиры началось прощание с Михаилом Державиным‍

В Московском академическом театре сатиры началось прощание с народным артистом России Михаилом Державиным. На церемонию прощания пришли около 100 человек. Об этом сообщает ТАСС.

Проститься с Державиным пришли гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст, юморист Владимир Винокур, актриса Наталья Селезнева и другие. После гражданской панихиды артиста похоронят на Новодевичьем кладбище, где покоится и его отец, который был ведущим актером Театра имени Вахтангова, Михаил Степанович Державин.

Умер актер Михаил Державин
Общество

Михаил Державин умер 10 января после продолжительной болезни. Ему был 81 год. Его вдова Роксана Бабаян не сообщила о причинах смерти. По словам бывшей жены артиста Нины Буденной, у него были проблемы с сосудами мозга.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев принес соболезнования в связи с кончиной Державина. Он отметил, что артист в «совершенстве владел искусством перевоплощения» и был «незаурядным, доброжелательным, искренним и открытым человеком».

«Есть много ролей, которые я мог бы сыграть»: умер Михаил Державин Еще 4 фото
Фотогалерея

Соболезнования родным и близким Державина принесли президент России Владимир Путин и министр культуры России Владимир Мединский.

Теги: панихида , Новодевичье кладбище , Михаил Державин
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Опубликовано видео задержания зачинщика драки на ножах в Перми Общество
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