Мединский назвал Державина актером с редким обаянием

Министр культуры России Владимир Мединский выразил соболезнования близким умершего актера Михаила Державина. Текст его телеграммы опубликован на сайте министерства.
«Михаил Михайлович был удивительно одаренным артистом, органично сочетал в себе редкое обаяние, неповторимое чувство юмора и профессиональное мастерство», — отметил Мединский. Он добавил, что актера любили несколько поколений зрителей.
«В театре, кино и на телевидении Михаил Державин создал десятки незабываемых образов. Светлые и жизнеутверждающие, все они надолго останутся в памяти многочисленных поклонников его щедрого таланта», — сказал министр.
Державин умер утром 10 января. Вдова актера, певица Роксана Бабаян не прокомментировала причины его смерти. Бывшая жена Державина Нина Буденная рассказала РБК, что артист давно страдал проблемами с сосудами головного мозга.
Актера похоронят на Новодевичьем кладбище. Дата прощания пока не известна.