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Мединский назвал Державина актером с редким обаянием
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Мединский назвал Державина актером с редким обаянием
Общество, 13:23
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Мединский назвал Державина актером с редким обаянием

Министр культуры России Владимир Мединский выразил соболезнования близким умершего актера Михаила Державина. Текст его телеграммы опубликован на сайте министерства.

«Есть много ролей, которые я мог бы сыграть»: умер Михаил Державин Еще 4 фото
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«Михаил Михайлович был удивительно одаренным артистом, органично сочетал в себе редкое обаяние, неповторимое чувство юмора и профессиональное мастерство», — отметил Мединский. Он добавил, что актера любили несколько поколений зрителей.

«В театре, кино и на телевидении Михаил Державин создал десятки незабываемых образов. Светлые и жизнеутверждающие, все они надолго останутся в памяти многочисленных поклонников его щедрого таланта», — сказал министр.

Умер актер Михаил Державин
Общество

Державин умер утром 10 января. Вдова актера, певица Роксана Бабаян не прокомментировала причины его смерти. Бывшая жена Державина Нина Буденная рассказала РБК, что артист давно страдал проблемами с сосудами головного мозга.

Актера похоронят на Новодевичьем кладбище. Дата прощания пока не известна.

Теги: Владимир Мединский , некролог , Михаил Державин
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