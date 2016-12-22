МИД Украины сравнил уровень безопасности в России с Сомали

Комментируя освобождение похищенного украинского врача в Ливии, государственный секретарь МИД Украины Андрей Заяц приравнял Россию к таким странам, как Сомали. Это следует из его поста в Twitter.

«В очередной раз просим украинцев не ехать в опасные страны: Ливию, Сирию, Йемен, Сомали, Россию. Наши консулы там очень ограничены в возможностях помочь, хоть и делают невозможное, как в этом ливийском случае», — написал Заяц.

К твиту он приложил соответствующий репост новости агентства УНИАН.

Госдепартамент США 11 января включил Россию в список опасных стран, которые не рекомендовано посещать американским гражданам. В дипведомстве объяснили, что речь идет о возможности «терактов и притеснений».