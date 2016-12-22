На Украине призвали взять русский язык под «филологический контроль»

Украинский писатель Андрей Курков призвал Киев взять русский язык под «филологический контроль». Об этом он заявил в интервью изданию «Деловая столица».

По его словам, Россия пытается использовать русский язык на Украине «в своих интересах». Сам писатель считает, что «русский язык вне России является самостоятельным явлением». «Для ограничения возможности России защищать в Украине русский язык нужно признать украинское русскоязычие украинской «культурной собственностью» и взять украинский русский под свой филологический контроль», — отметил Курков.

Для этого он предложил открыть институт русского языка или «институт русского и других языков национальных меньшинств» в Национальной академии наук Украины. Курков считает, что таким образом будет создана русскоязычная Украина как самостоятельное явление, а не как часть «общего русского мира за пределами России». «Хочу напомнить, что речь идет не о статусе языка, а о миллионах украинских русскоязычных граждан, которые могут повлиять на исход любых будущих выборов», — сказал Курков.