Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,27 56,63 EUR Нал. 69,40 68,54 USD Бирж. 56,65 +0,22 EUR Бирж. 68,98 +1,12 USD ЦБ. 56,60 -0,39 EUR ЦБ. 68,26 +0,20 EUR/USD 1,22 +0,02 BTC/USD Бирж. 14325,20 +550,19 MOEX 2262,38 +0,71% RTS 1261,07 +0,99% Brent 69,81 +1,01% DJIA 25803,19 +0,89% Nasdaq 7261,06 +0,68% FTSE 7778,64 +0,20%
Въезд на Украину запретили 1,5 тыс. посетивших Крым иностранцев
Лента новостей
В Орловской области погиб член сборной России по стрельбе 20:39, Общество В Ханты-Мансийске задержали убийцу главы местной казачьей организации 20:39, Общество Олимпийского чемпиона Лаврова уволили из Федерации гандбола за прогулы 20:10, Спорт Главный буровой подрядчик «Газпрома» ушел из офшоров 20:00, Бизнес Эрдоган пригрозил начать военную операцию против курдов на севере Сирии 19:59, Политика Сеул обсудить с Пхеньяном приезд деятелей искусства на Олимпиаду 19:16, Политика «Спартак» извинился за твит Джикии о «шоколадках» 19:05, Спорт В Казани по подозрению в мошенничестве задержали руководителя вуза 18:41, Общество Российские биатлонистки показали худший в сезоне результат в эстафете 18:23, Спорт Штаб Путина решил перевыполнить норму по подписям более чем в два раза 18:19, Политика Милош Земан лидировал в первом туре президентских выборов в Чехии 18:03, Политика New Yorker анонсировал обложку с «дырой» и «челкой Трампа» 17:59, Технологии и медиа В Люберцах отравились 18 учащихся кадетской школы 17:24, Общество Макрон призвал внести французский багет в список объектов наследия ЮНЕСКО 17:16, Политика В Совфеде прокомментировали проект новой ядерной доктрины США 17:03, Политика Появилось видео с кораблями ВМС Украины в Крыму 16:45, Политика Афины предложили инвесторам «идеальный климат» для бизнеса на канабисе 16:41, Бизнес Футболист «Барселоны» перешел в турецкий клуб 16:09, Спорт Васильева упрекнула авторов учебника истории в незнании стандартов 15:52, Общество Въезд на Украину запретили 1,5 тыс. посетивших Крым иностранцев 15:44, Политика Главный тренер «Спартака» назвал условие продажи лучшего бомбардира 15:22, Спорт Сторонник КПРФ умер на предвыборной встрече с Грудининым 15:03, Политика В Киеве ограбили православный храм 14:46, Общество NBC узнал о желании Трампа привлечь «милую кореянку» к переговорам с КНДР 14:33, Политика Жители попавшего под реновацию дома пожаловались в ФСБ на угрозы 14:21, Политика Памфилова допустила удлиненный бюллетень на президентских выборах 14:17, Политика 21-летний российский теннисист выиграл первый титул в карьере 13:43, Спорт Ночь на 13 января в Москве оказалась самой холодной за зиму 13:42, Общество
Въезд на Украину запретили 1,5 тыс. посетивших Крым иностранцев
Украинский кризис, 15:44
0
Въезд на Украину запретили 1,5 тыс. посетивших Крым иностранцев

В 2017 году Украина запретила 1,5 тыс. иностранным гражданам въезжать на свою территорию из-за посещения ими Крыма. Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины.

Как отмечается в сообщении, в списке тех, кому запрещено въезжать на Украину, числятся более сотни артистов и деятелей культуры. В ведомстве отметили, что всего за 2017 год были составлены 2,3 тыс. административных протоколов «за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее». В 2018 году украинские пограничники выявили уже 30 лиц, нарушивших порядок въезда, отмечается в сообщении.

Кроме того, пограничные службы в ходе мониторинга установили 810 человек, которые «возможно, находились» в Крыму. «Государственная пограничная служба продолжает системно принимать меры по выявлению и привлечению к ответственности лиц, посещавших временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым вопреки установленному порядку», — говорится в сообщении пограничной службы.

Впервые массово подобные меры Киев принял в мае 2017 года по отношению к 40 российским артистам и деятелям культуры. Им был запрещен въезд на Украину в течение трех лет из-за посещения «временно оккупированного» Крыма в обход украинских служб. До этого власти Украины точечно запрещали российским знаменитостям въезд в страну по той же причине. Так, в апреле 2017 года на станции Конотоп с поезда сняли певицу Лолиту Милявскую и выдворили ее с Украины за то, что она посещала Керчь в 2015 году. Запрещен въезд многим российским и иностранным политикам и знаменитостям — в частности, российской участнице «Евровидения» Юлии Самойловой.

Теги: Украина , Крым , Госпогранслужба , запрет въезда
Главное
Главный буровой подрядчик «Газпрома» ушел из офшоров Бизнес
Материалы по теме
Двум британским ныряльщикам запретили въезд на Украину Политика
Певице Бьянке запретили въезд на Украину Общество
Актеру Кириллу Сафонову запретили въезд на Украину Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.