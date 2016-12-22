Въезд на Украину запретили 1,5 тыс. посетивших Крым иностранцев

В 2017 году Украина запретила 1,5 тыс. иностранным гражданам въезжать на свою территорию из-за посещения ими Крыма. Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины.

Как отмечается в сообщении, в списке тех, кому запрещено въезжать на Украину, числятся более сотни артистов и деятелей культуры. В ведомстве отметили, что всего за 2017 год были составлены 2,3 тыс. административных протоколов «за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее». В 2018 году украинские пограничники выявили уже 30 лиц, нарушивших порядок въезда, отмечается в сообщении.



Кроме того, пограничные службы в ходе мониторинга установили 810 человек, которые «возможно, находились» в Крыму. «Государственная пограничная служба продолжает системно принимать меры по выявлению и привлечению к ответственности лиц, посещавших временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым вопреки установленному порядку», — говорится в сообщении пограничной службы.

Впервые массово подобные меры Киев принял в мае 2017 года по отношению к 40 российским артистам и деятелям культуры. Им был запрещен въезд на Украину в течение трех лет из-за посещения «временно оккупированного» Крыма в обход украинских служб. До этого власти Украины точечно запрещали российским знаменитостям въезд в страну по той же причине. Так, в апреле 2017 года на станции Конотоп с поезда сняли певицу Лолиту Милявскую и выдворили ее с Украины за то, что она посещала Керчь в 2015 году. Запрещен въезд многим российским и иностранным политикам и знаменитостям — в частности, российской участнице «Евровидения» Юлии Самойловой.