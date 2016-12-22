В посольстве США объяснили включение России в список опасных стран

Список опасных стран Госдепа, в который попала Россия, был обусловлен возможностью терактов и притеснений, сообщили в посольстве США. В российском МИДе это объясняли желанием Вашингтона пугать американцев тем, чего нет

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Госдепартамент рекомендовал гражданам США пересмотреть планы о поездках в Россию в связи с возросшими рисками. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь американского посольства в России Мария Олсон.

«Речь идет о возможности терактов и притеснений. Возросли риски для американских туристов, например, на Северном Кавказе», — пояснила она, добавив, что Вашингтон помимо прочего не рекомендовал американцам совершать поездки в Крым. «Это оккупированная территория, принадлежащая Украине», — пояснила Олсон.

Защита американских граждан за рубежом, по ее словам, является «самой главной задачей Госдепартамента США». «Для этого Госдеп информирует американцев об уровне безопасности во всех странах», — отметила собеседница РБК, подчеркнув, что последние подобные рекомендации были связаны с тем, что власти США «только что обновили систему оповещения для американцев, когда они находятся за рубежом».

Госдепартамент опубликовал список на своем сайте 10 января. Согласно ему в число государств, не рекомендуемых к посещению помимо Нигера, Турции и Пакистана попала Россия. В ней, по данным Госдепа, повышенными рисками для граждан Соединенных Штатов служат «терроризм и агрессия».

Отдельно американское внешнеполитическое ведомство отметило в своих материалах Чечню, Ингушетию и Дагестан. В этих российских регионах, как подчеркнули в США, «местные банды похищали американцев и других иностранцев для выкупа». Кроме того, гражданам США в Госдепе рекомендовали «не пытаться подняться на Эльбрус». В ходе этого подъема, как пояснили в ведомстве, «путешественникам будет необходимо пройти в непосредственной близости от нестабильных и небезопасных районов Северного Кавказа», а предоставить там «экстренную помощь» правительство США не сможет, потому что американским госслужащим «запрещено появляться» в этих местах.​

После публикации этих рекомендаций официальный представитель МИД России Мария Захарова связала их с желанием Госдепартамента и «целого ряда [американских] сенаторов» обманывать своих граждан. Если американцы «будут массово приезжать в Россию, то [они] своими глазами смогут увидеть, что ничего из того, чем их обычно пугают американские официальные лица, нет и в помине», — утверждала Захарова.