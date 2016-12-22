В Думе предложили частично денонсировать Договор о дружбе с Украиной

Депутат от «Единой России» Константин Затулин предложил денонсировать Большой договор между Россией и Украиной в части признания границ друг друга. Последний раз действие договора было продлено на десять лет в 2008 году

Константин Затулин (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Большой договор между Россией и Украиной должен быть частично денонсирован, в нем должны быть изменены положения о взаимном признании границ друг друга, заявил зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной был ратифицирован Верховной радой в 1998 году, а Госдумой — в 1999 году, его действие было автоматически продлено на десять лет в 2008 году.

Затулин заявил, что договор «односторонне выгоден» Украине. «Ибо, не оговаривая механизмов партнерства, сотрудничества и дружбы, во второй статье договора мы признаем территориальные границы Украины, а они, соответственно, наши, на момент подписания и ратификации этого документа. То есть речь идет о том, что, подписав этот договор, Россия в 1997-м, а затем при ратификации в 1999 году подтвердила, что она считает, скажем, Крым и Севастополь частью территории Украины», — цитирует депутата «РИА Новости».

«Наша трактовка договора состоит в том, что, конечно, наше признание, сделанное в этом договоре, границ взаимосвязано с темой договора: дружба, сотрудничество и партнерство. То есть нет дружбы, сотрудничества и партнерства, по идее, возникает повод к тому, чтобы сказать: «Значит, надо все вопросы решать заново, в том числе и вопросы по границам». Поэтому лично я буду предлагать и предлагаю уже... что нам нужно, по крайней мере в части этого договора, его денонсировать — в части, касающейся статьи второй, а именно признание границ», — пояснил свою позицию депутат.

Положение о признании границ закреплено уже во второй статье договора. Она гласит: «Высокие Договаривающиеся Стороны в соответствии с положениями Устава ООН и обязательствами по Заключительному акту Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе уважают территориальную целостность друг друга и подтверждают нерушимость существующих между ними границ».

Еще до событий 2014 года советник президента РФ по вопросам развития интеграции в рамках Таможенного союза и Единого экономического пространства России, Белоруссии и Казахстана Сергей Глазьев в интервью газете «Коммерсант» заявил, что Украина, подписывая Соглашение об ассоциации с Евросоюзом, нарушает ст. 13 этого договора. В ней сказано, что стороны «воздерживаются от действий, могущих нанести экономический ущерб друг другу», и «будут стремиться к согласованию своей финансовой, денежно-кредитной, бюджетной, валютной, инвестиционной, ценовой, налоговой, торгово-экономической, а также таможенной политики», углубляя экономическую интеграцию на основе взаимной выгоды, гармонизации хозяйственного законодательства.

Он отметил тогда, что, выбрав ассоциацию с Евросоюзом, Украина фактически отказывается от выполнения этой статьи договора. «Это не значит, что мы будем пересматривать Большой договор, но мы вынуждены фиксировать тот факт, что Украина в одностороннем порядке, без каких-либо консультаций с Россией принимает решение, исключающее выполнение указанной статьи Большого договора», — сказал тогда Глазьев.

Уже в 2017 году, после присоединения Крыма к Российской Федерации, в 20-летнюю годовщину подписания Большого договора МИД России выступил с заявлением, в котором назвал этот документ фундаментом «для возрождения двусторонних отношений».

Несмотря на обвинения России в агрессии, украинские власти также не пошли на денонсацию Большого договора. Сторонники сохранения договора обосновывали свою позицию возможностью подать против России иски в международные суды, обвинив Москву в нарушении положений этого соглашения.

Затулин и Глазьев являются фигурантами уголовных дел, которые завела украинская Генпрокуратура, по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.