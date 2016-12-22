Википедия объяснила ошибку Google на запрос о победителе выборов-2018

Ошибка в Google произошла из-за того, что кто-то из пользователей подредактировал статью в онлайн-энциклопедии, касающуюся грядущих выборов в России, пояснил РБК исполнительный директор российского отделения Викимедиа (обеспечивает поддержку Википедии) Станислав Козловский.

«Неизвестный дописал фамилию Путина в преамбулу статьи о выборах, после чего поисковик индексировал ее и отобразил в выдаче новый вариант», — сказал он.

По словам Козловского, через 20 минут участники проекта устранили ошибку. На данный момент и в Google, и Википедии нет упоминания Путина как победителя выборов 2018 года.

Ранее сообщалось, что Google при запросе «Президентские выборы 2018 победитель» выдавал ответ «Владимир Путин».

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. О своем желании участвовать в них заявили порядка 50 человек. ЦИК уже завершила прием документов от заявивших о своем выдвижении лиц. В качестве кандидатов в президенты зарегистрированы лидер ЛДПР Владимир Жириновский и кандидат от КПРФ Павел Грудинин. Также подали в ЦИК документы телеведущая Ксения Собчак, кандидат от партии «Яблоко» Григорий Явлинский», бизнес-омбудсмен Борис Титов, действующий президент Владимир Путин и другие. Оппозиционера и основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального зарегистрировать в качестве кандидата ЦИК отказалась, ссылаясь на непогашенную судимость по «делу «Кировлеса». Также было отказано бизнесмену Сергею Полонскому и жене муфтия Дагестана Айне Гамзатовой.





