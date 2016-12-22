Появилось видео с кораблями ВМС Украины в Крыму

В интернете появилось видео с оставшимися с 2014 года в Крыму кораблями ВМС Украины. Видео сделано корреспондентом РБК.

Видео: РБК

Как говорится в описании к видео, в нем показаны взятые с 2014 года под контроль Черноморского флота России морские тральщики «Чернигов» и «Черкассы», подводная лодка «Запорожье», «корпус которой покрыт ржавчиной», и спасательное буксирное судно «Кременец».

Некоторые СМИ растиражировали данное видео с заголовками о «плачевном состоянии» бывших украинских военных кораблей.

Главный редактор журнала «Морской сборник» ВМФ России Витор Остапенко на вопрос об оценке технического состояния кораблей на видео заявил РБК, что «это невозможно сделать, сидя в Москве».

Оставшиеся в Крыму украинские корабли «требуют серьезной ревизии и инспекции», отметил в беседе с РБК главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов. «Самое главное, что сроки эксплуатаций многих видов оборудования уже истекли. Специальные комиссии должны оценить почти каждый прибор и элемент», — подчеркнул он.

«За кораблями следят, их не подтапливает, туда регулярно подается горячий воздух и электропитание, но постоянных экипажей там нет», — отметил Фролов.

«Я думаю, они стоят несколько сотен тысяч долларов, даже не миллионов. Корабли не очень большие, много от них не выручишь», — считает военный эксперт.

Президент России Владимир Путин 11 января предложил Украине забрать из Крыма оставшееся военное имущество и технику. В частности, это касается нескольких БМП, БТР и «небольшого количества» танков Т-64, дивизиона устаревшей версии С-300. Из авиапарка на полуострове остались семь украинских истребителей МиГ-29, два истребителя МиГ-29УБ, три учебно-боевых Л-39М1. В портах Крыма также находятся 17 кораблей и судов обеспечения​ ВМС Украины, в том числе подводная лодка «Запорожье», корабль управления «Славутич», большой десантный корабль «Константин Ольшанский», тральщики «Чернигов» и «Черкассы», а также корветы «Тернополь», «Хмельницк» и «Приднепровье». В Кремле назвали это предложение «жестом доброй воли».

В ВМС Украины ответили, что вопрос возвращения оставшейся военной техники требует «очень тщательного рассмотрения». В то же время премьер-министр страны Владимир Гройсман предложил России вернуть Киеву Крым «вместе с флотом».

