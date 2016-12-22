В ВМС Украины ответили на слова Путина о возвращении кораблей из Крыма

Передача Киеву украинской военной техники из Крыма требует «очень тщательного изучения». Об этом заявил командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко в эфире телеканала «112 Украина».
«Это требует очень тщательного изучения, чтобы мы не остались, как говорят, разменной картой», — сказал Воронченко.
Ранее президент Владимир Путин объявил о готовности России передать Украине военные корабли, самолеты и бронетехнику, которые остались в Крыму. По его словам, военная техника находится «в плачевном состоянии», так как ее никто не обслуживал после присоединения Крыма к России.
Путин добавил, что корабли могут доставить в Одессу, где их заберут украинские военные. Также в Крыму находится «значительный боезапас», который нельзя транспортировать и нужно утилизировать. Он пригласил украинских военнослужащих приехать в Крым и поучаствовать в этом процессе.
Как рассказал РБК главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский, основная часть техники была передана украинской стороне еще в 2014 году. Сейчас в Крыму осталось около двадцати единиц техники — несколько БМП, БТР и танков Т-64, а также дивизион устаревшей версии С-300.Также в Крыму находятся семь истребителей МиГ-29, два истребителя МиГ-29УБ и три учебно-боевых самолета Л-39М1, отметил главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов. По его словам, в портах Крыма также стоят 17 украинских кораблей и судов обеспечения.