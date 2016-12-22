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Сеул обсудить с Пхеньяном приезд деятелей искусства на Олимпиаду
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Сеул обсудить с Пхеньяном приезд деятелей искусства на Олимпиаду
Политика, 19:16
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Сеул обсудить с Пхеньяном приезд деятелей искусства на Олимпиаду

Правительство Южной Кореи согласилось встретиться с представителями КНДР по вопросу визита на Олимпийские игры в Пхенчхане северокорейских деятелей искусства, заявили в Министерстве воссоединения. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

Рабочая встреча состоится в понедельник, 15 января в павильоне Тонгиль на северокорейской стороне линии разграничения в деревне Панмунджом. Южнокорейскую делегацию возглавит глава департамента политики в области культуры и искусства Минисирства культуры Ли Вузсун. В нее также войдут директор Корейского симфонического оркестра Ли Вон Чул и его художественный руководитель Чон Чи Юн и глава межкорейского диалога Хан Юн Вук, входящего в Министерство воссоединения.

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Политика

Ранее сообщалось, что КНДР предложила Южной Корее отправить свой художественный коллектив на Олимпиаду в южнокорейском Пхенчхане, которая состоится с 5 по 25 февраля.

КНДР предложила отправить свой художественный коллектив на Олимпиаду
Политика

О намерении КНДР принять участие в зимней Олимпиаде заявил северокорейский лидер Ким Чен Ын в новогоднем обращении 1 января. Накануне Пхеньян также выразил возможность переговоров с США. Это последовало за длившимся с весны 2017 года периодом напряженности, когда КНДР испытывала новые баллистические ракеты, в частности, способные долететь до территории США, а также получила водородную бомбу, тем самым завершив создание «государственных ядерных сил». В ответ по инициативе США, Южной Кореи и Японии в отношении КНДР были ужесточены международные санкции, к которым присоединились как западные страны, так и Россия и Китай. В ответ на ядерные и ракетные испытания США и Южная Корея провели несколько широкомасштабных военных учений, последние из которых прошли в декабре.

 

Теги: КНДР , Южная Корея , Пхенчхан , Олимпиада 2018
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