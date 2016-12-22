NBC узнал о желании Трампа привлечь «милую кореянку» к переговорам с КНДР

Президент США Дональд Трамп назвал своего аналитика разведданных, которая занимается разработкой стратегии по освобождению заложников, «милой корейской девушкой» и удивился, почему она не занимается переговорами с КНДР от имени его администрации. Об этом сообщили представители Белого дома, пожелавшие остаться анонимными, передает NBC.



Как рассказал собеседник телеканала, аналитик впервые говорила с Трампом в Овальном кабинете. Темой разговора были условия освобождение семьи, которую на протяжении долгого времени удерживали в заложниках в Пакистане. Тогда Трамп спросил аналитика: «Откуда вы?». Она ответила, что из Нью-Йорка.

По словам представителей Белого дома, президента этот ответ не удовлетворил, и он повторил вопрос. Аналитик сказала, что она также, как и Трамп, с Манхэттена. Президент уточнил вопрос и спросил о происхождении ее родни. После того как аналитик ответила, что ее родители корейцы, Трамп повернулся к своему советнику, который также находился в комнате, и сказал, что этническая принадлежность девушки должна определить ее карьерный путь.



Президент спросил, почему «милая корейская девушка» не участвует в переговорах с Северной Кореей от лица его администрации, рассказали собеседники телеканала.

Президент США в пятницу, 12 января, оказался в центре очередного скандала, когда назвал страны, из которых в США прибывают мигранты, «вонючими дырами», сообщал CNN со ссылкой на источники. «Почему мы принимаем всех этих людей из вонючих дыр, которые приезжают сюда? Мы должны добиться того, чтобы к нам приезжали люди из таких стран, как Норвегия», — сказал Трамп на совещании членов администрации, членов палаты представителей и сенаторов от обеих партий. По данным источников Reuters, американский лидер имел ввиду Гаити, Сальвадор и ряд стран Африки.



В ООН такое заявление оценили как расистское. Представитель управления верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл заявила о недопустимости называть страны «дырами», «чьему не белокожему населению не рады» в США. Также высказывание Трампа назвала расистским бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон. Она напомнила, что заявление американского лидера прозвучало в годовщину землетрясения в Гаити, которое в 2010 году унесло жизни 220 тыс. человек. Клинтон отметила, что вместо того, чтобы «почтить стойкий народ Гаити и подтвердить приверженность Америки помощи соседям», США сталкиваются «с невежественными, расистскими взглядами Трампа, которые направлены против всех, кто выглядит не так, как он».



Президент США Дональд Трамп сказал, что во время совещания он использовал «жесткие выражения», но таких слов, о которых сообщают СМИ, не говорил. «Никогда не говорил ничего уничижительного о гаитянах, кроме того, что Гаити, очевидно, очень бедная страна с кучей проблем», — заявил он.

