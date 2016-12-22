Канада ввела новые санкции против КНДР

Канада ужесточила санкции против КНДР. Об этом сообщается на сайте канадского Министерства иностранных дел.

В опубликованном документе отмечается, что Оттава накладывает арест на имущество и денежные активы КНДР на территории Канады и запрещает сделки с физическими лицами и организациями, который были включены в новый санкционный список ООН.

Канада запретила своим гражданам предоставлять финансовые услуги Северной Корее, ее гражданам или тем, кто действует от лица КНДР, а также организовывать с ними совместное предприятие. Оттава запрещает регулярное транспортное сообщение и транзит северокорейских самолетов и кораблей через свою территорию. Исключение будет сделано только для товаров, предназначенных для гуманитарных целей. Также ограничения не распространяются на некоммерческие денежные переводы.

Совет Безопасности ООН принял новые санкции в отношении Северной Кореи 22 декабря 2017 года. Они стали ответной мерой на испытания КНДР баллистической ракеты, которые были проведены в ноябре 2017 года. В том числе Совбез ограничил около 90% экспорта продуктов нефтепереработки в Северную Корею и сократил поставки сырой нефти Пхеньяну до 4 млн баррелей в год.

8 января санкции против КНДР ужесточил Европейский союз. Так, в черный список попали еще 16 граждан Северной Кореи. Таким образом, в санкционный список ЕС были занесены 41 человек и 10 организаций. Под санкциями ООН всего находится 79 граждан КНДР и 54 организации.

12 января лидер КНДР Ким Чен Ын, выступая в северокорейской академии наук, заявил, что в Северной Корее есть экономические модели, который позволяют стране опираться на собственные силы.