Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,16 57,13 EUR Нал. 69,43 68,06 USD Бирж. 56,98 +0,14 EUR Бирж. 68,68 -0,02 USD ЦБ. 57,60 -0,03 EUR ЦБ. 68,87 +0,08 EUR/USD 1,20 -0,01 BTC/USD Бирж. 14815,03 -1299,27 MOEX 2207,41 +0,45% RTS 1219,89 +0,47% Brent 67,95 +0,24% DJIA 25278,24 -0,07% Nasdaq 7156,34 +0,28% FTSE 7696,51 -0,36%
«Эффект Собчак»: почему в России так много желающих стать президентом
Лента новостей
Производитель GoPro сократит 20% персонала и перестанет делать дроны 00:10, Бизнес Свиные санкции: чем грозит России новый спор с ЕС в ВТО 00:02, Экономика «Эффект Собчак»: почему в России так много желающих стать президентом 08 янв, 23:27, Политика Евросоюз расширил санкции в отношении Северной Кореи 08 янв, 23:25, Политика В Кемеровской области в ДТП с грузовиком погибли пять человек 08 янв, 23:21, Общество В Екатеринбурге на складе пластика произошел пожар 08 янв, 22:41, Общество Пентагон заявил о доступности использованных для атаки на Хмеймим дронов 08 янв, 22:36, Политика В Москве при столкновении пяти автомобилей погибла женщина 08 янв, 22:15, Общество Facebook заключил лицензионное соглашение c Sony/ATV Music Publishing 08 янв, 22:04, Бизнес Стражи эволюции: чем завершились протесты в Иране 08 янв, 21:58, Политика Замглавы партии Норвегии уволился из-за обвинений в домогательствах 08 янв, 21:49, Политика Ущерб США от природных бедствий в 2017 году оценили в рекордные $306 млрд 08 янв, 21:03, Общество В пустыне Сахара второй год подряд выпал снег 08 янв, 20:59, Общество Правительство даст чиновникам новые стимулы после оптимизации 08 янв, 20:49, Экономика СК возбудил дело о поджоге из-за пожара в тюменской многоэтажке 08 янв, 20:43, Общество Парламент Венесуэлы объявил о начале в стране гиперинфляции 2600% в год 08 янв, 20:41, Финансы Застрявшие в Нью-Йорке: как пассажиры «Аэрофлота» добирались до Москвы 08 янв, 20:29, Бизнес Советника Трампа выставили из студии CNN после прерванного интервью 08 янв, 20:25, Общество Клуб из Казахстана отказался подписать бывших футболистов сборной России 08 янв, 20:20, Спорт В Совфеде увидели в атаке дронов на российскую базу работу спецслужб США 08 янв, 19:56, Политика TechCrunch узнал о скором выпуске Telegram собственной криптовалюты 08 янв, 19:55, Технологии и медиа На Украине задержали подозреваемого в убийстве правозащитницы Ноздровской 08 янв, 19:49, Общество Франция зафиксировала рекордное число заявок на убежище в 2017 году 08 янв, 19:37, Политика ЦБ создаст кодекс этики финансистов после письма аналитика Гаврилова 08 янв, 19:18, Финансы Глава Федерации лыжных гонок России рассказала о травме лидера сборной 08 янв, 19:12, Спорт Украинские радикалы устроили протест у Киево-Печерской лавры 08 янв, 19:06, Общество Семейный бизнес: как работает мебельная мастерская Ладыгиных 08 янв, 18:58, РБК и УАЗ Иран пригрозил пересмотреть сотрудничество с ООН по ядерному оружию 08 янв, 18:48, Политика
«Эффект Собчак»: почему в России так много желающих стать президентом
Выборы президента России, 08 янв, 23:27
0
«Эффект Собчак»: почему в России так много желающих стать президентом
По окончании приема документов от самовыдвиженцев 7 января ЦИК сообщила о 67 претендентах на участие в выборах президента-2018. Рекордное количество желающих стать кандидатами политологи объясняют «эффектом Собчак»
Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Кандидатский ажиотаж

В воскресенье, 7 января, в полночь истек срок подачи заявлений от самовыдвиженцев на пост президента России. Промежуточные итоги президентской кампании 7 января подвела глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. «После 2012 года максимально либерализовано наше предвыборное законодательство. Как по регистрации партий (их у нас около 70), так и по процедуре регистрации на выборах президента. На сей момент у нас заявлено 67 претендентов, из них 21 от партий, 46 самовыдвиженцев», — рассказала глава ЦИК в интервью телеканалу «Россия 1». На выборах президента в 2012 году, до либерализации партийного и избирательного законодательства, зарегистрироваться было значительно тяжелее — самовыдвиженцам и кандидатам от непарламентских партий надо было собрать 2 млн подписей в свою поддержку.

Кремлевская гонка: как с годами падало число кандидатов в президенты
Политика

Выборы 2018 года уже стали рекордными по числу потенциальных кандидатов за последние 20 лет. Больше потенциальных участников выборов — 78 — было только в 1996 году.

Как становятся кандидатами

По закону «О выборах президента» для выдвижения кандидата политические партии должны провести съезд, а самовыдвиженцы — собрать инициативную группу не менее чем из 500 человек (на этих мероприятиях должны присутствовать представители Центризбиркома). После этого потенциальные кандидаты должны подать пакет документов в ЦИК. И если Центризбирком не найдет оснований для отказа в выдвижении, то потенциальный кандидат может открыть избирательный счет и начать сбор подписей избирателей. Претенденты от парламентских партий («Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия») от этого освобождены. Потенциальным кандидатам в президенты от политических сил, которые в Госдуме не представлены, нужно собрать по 100 тыс. подписей. Еще больше — по 300 тыс. подписей — требуется собрать самовыдвиженцам. По закону сдать надо не более 7,5 тыс. подписей от одного региона.

Только после проверки подписей в ЦИК кандидат считается зарегистрированным. 7 января был последний день, когда документы в ЦИК могли подать самовыдвиженцы. У соискателей на пост главы государства от политических партий на это есть еще несколько дней — до полуночи 12 января.

Регистрация кандидатов заканчивается вечером 31 января. К 10 февраля ЦИК должна утвердить окончательный список кандидатов. До 16 марта продлятся агитационная кампания в прессе и предвыборные дебаты, а само голосование состоится 18 марта.

Рекордное с 1996 года количество кандидатов является «номинальным», заявил РБК вице-президент Центра политических технологий Борис Макаренко. «Произошла либерализация законодательства о партиях: власть перешла от жестких зажимов к манипулятивному регулированию», — сказал политолог. По его словам, власти перестали бояться конкуренции со стороны политиков, которые «все равно ничего собой не представляют», и сейчас «логика такая — пусть расцветают сто цветов, ведь все равно завянут, не успев собрать нужное количество подписей».

Кандидатский ажиотаж связан с выдвижением телеведущих Ксении Собчак и Екатерины Гордон, сделавших это «ради личного пиара», полагает политконсультант Дмитрий Фетисов. «Они послужили примером и для других персон, желающих повысить свою узнаваемость. И вряд ли этой ситуации теперь рады в администрации президента, ведь большое количество эпатажных выдвиженцев превращает выборы в клоунаду, что уже непосредственно бьет по легитимности выборов», — считает эксперт. Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный вел предвыборную кампанию с начала года, но в отличие от Собчак и Гордон он скорее играл роль политика, а не мыслил категориями пиара, поэтому конкретно его выдвижение вряд ли стало примером для других, полагает эксперт.

Источник РБК в ЦИК также связал увеличение количества желающих стать президентом России с Собчак. Из-за нее увеличился интерес к выборам у людей, как сказала Памфилова, «с чудинкой». «Люди, любящие показуху и желающие напомнить о себе, вдруг решили сейчас идти на выборы, чтобы в дальнейшем это как-то монетизировать, заработать. Но почти все они будут отсеяны и прекрасно понимают это», — сказал источник. Пресс-секретарь Собчак Ксения Чудинова не стала комментировать связь выдвижения телеведущей с ростом количества претендентов на пост президента.

Говоря про кандидатов «с чудинкой», Памфилова упомянула кандидата, который непременно должен сдать документы ровно в 22 часа 22 минуты (по данным ТАСС, нумерологией увлекается самовыдвиженец Василий Пугачев). 7 января ЦИК приняла документы у самовыдвиженца Тристана Присягина, главы общественного движения «Дети СССР», в предвыборной программе которого содержится предложение воссоздать Советский Союз и перейти к плановой экономике. В тот же день документы в ЦИК подал временно неработающий житель Челябинской области Виктор Черепанов. 5 января ЦИК отказалась регистрировать несколько групп избирателей по выдвижению кандидатов в президенты, в том числе сторонников владельца стриптиз-клуба GoldenGirls Лаки Ли, который не предоставил справки о доходах, зарубежной недвижимости и крупных расходах.

Кандидаты в кандидаты: кто намерен участвовать в выборах президента Еще 20 фото
Фотогалерея

Большое количество заявителей помогает избавиться от общего ощущения застоя в российской политике и привлечь интерес к кампании, уверен политолог Аббас Галлямов. В результате на выборах появились «интриги второго уровня»: сможет ли кто-то сместить кандидата от КПРФ Павла Грудинина со второго места, удастся ли Собчак «выдавить» Навального из либерального поля, считает политолог.

Претендентский пул

Среди потенциальных ​кандидатов на выборах 2018 года значатся в том числе действующий президент Владимир Путин (идет как самовыдвиженец), Павел Грудинин (КПРФ) , председатель ЛДПР Владимир Жириновский, Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), сооснователь «Яблока» Григорий Явлинский, бизнес-омбудсмен Борис Титов (Партия роста).

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный к президентской гонке допущен не был и объявил бойкот выборам. В качестве причины отказа Центризбирком указал непогашенную судимость оппозиционера по «делу «Кировлеса». 25 декабря, в один день с Навальным, в ЦИК подали документы бизнесмен Сергей Полонский и журналист Олег Лурье (оба они имеют судимости по статьям разной степени тяжести). Журналист Лурье заявил РБК, что Навальный для него «никто», он вообще не знал, что оппозиционный политик собирался подавать документы в тот же день, и поэтому их совместное появление в ЦИК стало «абсолютным совпадением».

У Путина больше денег

По данным ЦИК, в избирательный фонд президента Путина на 5 января уже поступило более 400 млн руб. (максимально допустимая сумма по российскому законодательству). Крупнейшими спонсорами выдвижения Путина стали партия «Единая Россия», Краснодарский фонд регионального сотрудничества, а также Московский, Свердловский и Татарстанский фонды поддержки регионального сотрудничества и развития.

Как стать президентом России
Политика

Фонд Путина оказался больше, чем у всех остальных кандидатов на пост президента, вместе взятых. В общей сложности в избирательные фонды 13 кандидатов, успевших открыть свои счета, поступило более 656 млн руб. Среди остальных кандидатов лидером по объему собранных средств стал Владимир Жириновский (более 200 млн руб.).

Остальные кандидаты собрали значительно меньше средств: Титов — 20,7 млн руб., Собчак — 19,44 млн руб., Явлинский — 15 млн руб., Максим Сурайкин («Коммунисты России») — 450 тыс. руб., костромской депутат Владимир Михайлов — 200 тыс. руб., председатель Партии социальных реформ Станислав Полищук — 110 тыс. руб., экс-депутат от ЛДПР Роман Худяков («Честно») — 100 тыс. руб., журналистка Екатерина Гордон — 50 тыс. руб., Сергей Бабурин (Российский общенародный союз) — 30 тыс. руб., президент компании «Мортадель» Эльвира Агурбаш («Альянс Зеленых») — 8 тыс. руб., Павел Грудинин — 1066 руб.

Авторы: Владимир Дергачев, Евгения Кузнецова.
При участии: Дмитрий Окрест.
Теги: Владимир Путин , ЦИК , выборы президента 2018 года
Главное
WP узнала о планах спецпрокурора по «российскому делу» допросить Трампа Политика
Материалы по теме
Путин собрал в избирательный фонд больше прочих кандидатов вместе взятых Политика
ЦИК получила около 60 уведомлений по выдвижению кандидатов в президенты Политика
Народный кандидат: почему Путин не появился на выдвижении в президенты Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.