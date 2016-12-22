«Эффект Собчак»: почему в России так много желающих стать президентом

По окончании приема документов от самовыдвиженцев 7 января ЦИК сообщила о 67 претендентах на участие в выборах президента-2018. Рекордное количество желающих стать кандидатами политологи объясняют «эффектом Собчак»

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Кандидатский ажиотаж

В воскресенье, 7 января, в полночь истек срок подачи заявлений от самовыдвиженцев на пост президента России. Промежуточные итоги президентской кампании 7 января подвела глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. «После 2012 года максимально либерализовано наше предвыборное законодательство. Как по регистрации партий (их у нас около 70), так и по процедуре регистрации на выборах президента. На сей момент у нас заявлено 67 претендентов, из них 21 от партий, 46 самовыдвиженцев», — рассказала глава ЦИК в интервью телеканалу «Россия 1». На выборах президента в 2012 году, до либерализации партийного и избирательного законодательства, зарегистрироваться было значительно тяжелее — самовыдвиженцам и кандидатам от непарламентских партий надо было собрать 2 млн подписей в свою поддержку.

Выборы 2018 года уже стали рекордными по числу потенциальных кандидатов за последние 20 лет. Больше потенциальных участников выборов — 78 — было только в 1996 году.

Как становятся кандидатами По закону «О выборах президента» для выдвижения кандидата политические партии должны провести съезд, а самовыдвиженцы — собрать инициативную группу не менее чем из 500 человек (на этих мероприятиях должны присутствовать представители Центризбиркома). После этого потенциальные кандидаты должны подать пакет документов в ЦИК. И если Центризбирком не найдет оснований для отказа в выдвижении, то потенциальный кандидат может открыть избирательный счет и начать сбор подписей избирателей. Претенденты от парламентских партий («Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия») от этого освобождены. Потенциальным кандидатам в президенты от политических сил, которые в Госдуме не представлены, нужно собрать по 100 тыс. подписей. Еще больше — по 300 тыс. подписей — требуется собрать самовыдвиженцам. По закону сдать надо не более 7,5 тыс. подписей от одного региона. Только после проверки подписей в ЦИК кандидат считается зарегистрированным. 7 января был последний день, когда документы в ЦИК могли подать самовыдвиженцы. У соискателей на пост главы государства от политических партий на это есть еще несколько дней — до полуночи 12 января. Регистрация кандидатов заканчивается вечером 31 января. К 10 февраля ЦИК должна утвердить окончательный список кандидатов. До 16 марта продлятся агитационная кампания в прессе и предвыборные дебаты, а само голосование состоится 18 марта.

Рекордное с 1996 года количество кандидатов является «номинальным», заявил РБК вице-президент Центра политических технологий Борис Макаренко. «Произошла либерализация законодательства о партиях: власть перешла от жестких зажимов к манипулятивному регулированию», — сказал политолог. По его словам, власти перестали бояться конкуренции со стороны политиков, которые «все равно ничего собой не представляют», и сейчас «логика такая — пусть расцветают сто цветов, ведь все равно завянут, не успев собрать нужное количество подписей».

Кандидатский ажиотаж связан с выдвижением телеведущих Ксении Собчак и Екатерины Гордон, сделавших это «ради личного пиара», полагает политконсультант Дмитрий Фетисов. «Они послужили примером и для других персон, желающих повысить свою узнаваемость. И вряд ли этой ситуации теперь рады в администрации президента, ведь большое количество эпатажных выдвиженцев превращает выборы в клоунаду, что уже непосредственно бьет по легитимности выборов», — считает эксперт. Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный вел предвыборную кампанию с начала года, но в отличие от Собчак и Гордон он скорее играл роль политика, а не мыслил категориями пиара, поэтому конкретно его выдвижение вряд ли стало примером для других, полагает эксперт.

Источник РБК в ЦИК также связал увеличение количества желающих стать президентом России с Собчак. Из-за нее увеличился интерес к выборам у людей, как сказала Памфилова, «с чудинкой». «Люди, любящие показуху и желающие напомнить о себе, вдруг решили сейчас идти на выборы, чтобы в дальнейшем это как-то монетизировать, заработать. Но почти все они будут отсеяны и прекрасно понимают это», — сказал источник. Пресс-секретарь Собчак Ксения Чудинова не стала комментировать связь выдвижения телеведущей с ростом количества претендентов на пост президента.

Говоря про кандидатов «с чудинкой», Памфилова упомянула кандидата, который непременно должен сдать документы ровно в 22 часа 22 минуты (по данным ТАСС, нумерологией увлекается самовыдвиженец Василий Пугачев). 7 января ЦИК приняла документы у самовыдвиженца Тристана Присягина, главы общественного движения «Дети СССР», в предвыборной программе которого содержится предложение воссоздать Советский Союз и перейти к плановой экономике. В тот же день документы в ЦИК подал временно неработающий житель Челябинской области Виктор Черепанов. 5 января ЦИК отказалась регистрировать несколько групп избирателей по выдвижению кандидатов в президенты, в том числе сторонников владельца стриптиз-клуба GoldenGirls Лаки Ли, который не предоставил справки о доходах, зарубежной недвижимости и крупных расходах.

Большое количество заявителей помогает избавиться от общего ощущения застоя в российской политике и привлечь интерес к кампании, уверен политолог Аббас Галлямов. В результате на выборах появились «интриги второго уровня»: сможет ли кто-то сместить кандидата от КПРФ Павла Грудинина со второго места, удастся ли Собчак «выдавить» Навального из либерального поля, считает политолог.

Претендентский пул Среди потенциальных ​кандидатов на выборах 2018 года значатся в том числе действующий президент Владимир Путин (идет как самовыдвиженец), Павел Грудинин (КПРФ) , председатель ЛДПР Владимир Жириновский, Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), сооснователь «Яблока» Григорий Явлинский, бизнес-омбудсмен Борис Титов (Партия роста). Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный к президентской гонке допущен не был и объявил бойкот выборам. В качестве причины отказа Центризбирком указал непогашенную судимость оппозиционера по «делу «Кировлеса». 25 декабря, в один день с Навальным, в ЦИК подали документы бизнесмен Сергей Полонский и журналист Олег Лурье (оба они имеют судимости по статьям разной степени тяжести). Журналист Лурье заявил РБК, что Навальный для него «никто», он вообще не знал, что оппозиционный политик собирался подавать документы в тот же день, и поэтому их совместное появление в ЦИК стало «абсолютным совпадением».

У Путина больше денег

По данным ЦИК, в избирательный фонд президента Путина на 5 января уже поступило более 400 млн руб. (максимально допустимая сумма по российскому законодательству). Крупнейшими спонсорами выдвижения Путина стали партия «Единая Россия», Краснодарский фонд регионального сотрудничества, а также Московский, Свердловский и Татарстанский фонды поддержки регионального сотрудничества и развития.

Фонд Путина оказался больше, чем у всех остальных кандидатов на пост президента, вместе взятых. В общей сложности в избирательные фонды 13 кандидатов, успевших открыть свои счета, поступило более 656 млн руб. Среди остальных кандидатов лидером по объему собранных средств стал Владимир Жириновский (более 200 млн руб.).

Остальные кандидаты собрали значительно меньше средств: Титов — 20,7 млн руб., Собчак — 19,44 млн руб., Явлинский — 15 млн руб., Максим Сурайкин («Коммунисты России») — 450 тыс. руб., костромской депутат Владимир Михайлов — 200 тыс. руб., председатель Партии социальных реформ Станислав Полищук — 110 тыс. руб., экс-депутат от ЛДПР Роман Худяков («Честно») — 100 тыс. руб., журналистка Екатерина Гордон — 50 тыс. руб., Сергей Бабурин (Российский общенародный союз) — 30 тыс. руб., президент компании «Мортадель» Эльвира Агурбаш («Альянс Зеленых») — 8 тыс. руб., Павел Грудинин — 1066 руб.