В МЧС рассказали о новых жалобах на запах со свалки «Кучино»

В МЧС сообщили о новых жалобах москвичей и жителей Подмосковья на неприятный запах со свалки «Кучино» в Балашихе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

«За 11 января от жителей Москвы и Московской области поступило 57 обращений, на каждое из которых было организовано реагирование сил и средств, проведен дополнительный анализ атмосферного воздуха передвижными лабораториями», — говорится в сообщении ведомства.

В МЧС отметили, что по итогам проверки превышений значений предельно допустимых концентраций вредных примесей не обнаружено.​ При этом в районе полигона «Кучино», как сообщили в министерстве, зафиксированы разовые превышения предельно допустимых концентраций по сероводороду.

Действовавший с 1964 года полигон «Кучино» закрыли 23 июня после жалобы жителей Балашихи на прямой линии Владимира Путина.

В начале декабря москвичи стали жаловаться на запах «тухлой квашеной капусты». Позже в Роспотребнадзоре заявили, что причиной стали работы по дегазации (ликвидации) отходов на свалке «Кучино» в Балашихе. В результате после массовых жалоб подрядчики полигона решили распылить на его территории цитрусовые «духи». В последний раз превышение концентрации сероводорода в Балашихе было отмечено 8 января.



Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о том, что власти региона «делают все возможное», чтобы неприятный запах, идущий от мусорного полигона твердых бытовых отходов «Кучино» в Балашихе, «исчез к концу января».