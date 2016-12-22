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​Роспотребнадзор назвал «Кучино» источником неприятного запаха в Москве
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​Роспотребнадзор назвал «Кучино» источником неприятного запаха в Москве
Общество, 11:38
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​Роспотребнадзор назвал «Кучино» источником неприятного запаха в Москве

Причина появившегося 8 декабря неприятного запаха в Москве стали работы по дегазации (ликвидации) отходов на свалке подмосковной свалке «Кучино» в Балашихе. Об этом говорится в докладе Роспотребнадзора, поступивший в распоряжение ТАСС.

На полигоне с 4 декабря начаты работы по дегазации. После сбора по трубам газ сжигается факелом на высоте 6 м., проектирование и работы проводятся без уведомления надзорных органов, в том числе Роспотребнадзора, говорится в сообщении.

При дегазации было пробурено 36 скважин на разную глубину, к концу декабря планируется пробурить 55 скважин. Их подведут к постоянно действующей факельной установке. Она будет запущена к 25 декабря.

Надзорное ведомство заявило о выявленном в районе полигона «Кучино» превышении до 25 ПДК (предельно-допустимой концентрации) сероводорода и 1,3 ПДК — меркаптана. По данным регулятора, запах меркаптана можно почувствовать при концентрации в 1000 раз меньше, чем ПДК.

Чтобы исключить другие возможные причины появления неприятного запаха в Москве и Подмосковье, регулятор проверил объекты, которые потенциально могли быть источником загрязнения воздуха. Это полигоны «Некрасовка», «Саларьево», Курьяновские и Люберецкие очистные сооружения, Московский нефтеперерабатывающий завод, газораспределительные станции и ООО «Лабораторная техника» в Москве. «Объективных причин загрязнения воздуха не выявлено», — констатировали в Роспотребнадзоре.

Жители столицы пожаловались 8 декабря, что в Москве чувствуется неприятный запах, который напоминает запах кислой капусты и горелых костей. Росгидромет назвал возможным источником вони полигон «Кучино». Министр экологии Подмосковья Александр Коган заявил, что запах не мог исходить от полигона. 13 декабря МЧС России сообщило, что около «Кучино» были зафиксированы разовые, не оказывающие последствий на организм человека превышения ПДК сероводорода. В МЧС добавили, что плохое рассеивание сероводорода обусловлено неблагоприятными метеоусловиями и рекомендовали полигону прекращать работы по рекультивации в такие периоды.

Теги: Москва , Роспотребнадзор , запах , сероводород , «Кучино»
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