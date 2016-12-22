МЧС вновь зафиксировало превышение концентрации сероводорода в Балашихе

МЧС зафиксировало превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) сероводорода в районе полигона твердых бытовых отходов «Кучино». Об этом говорится на сайте ведомства.

«Источником постороннего запаха является полигон твердых бытовых отходов «Кучино», на котором ведутся работы по дегазации, в рамках которой проведено бурение 55 скважин», — сказано в сообщении.

Как уточнили в МЧС агентству «Интерфакс», зафиксированы «разовые превышения» сероводорода, но метеорологические условия в Москве и Московской области не приведут к осложнению экологической обстановки.

Жители ряда районов Москвы начали жаловаться на неприятный запах сероводорода и «тухлой квашеной капусты» в начале декабря. Как установил Роспотребнадзор, источником запаха стала свалка в «Кучино». В результате после массовых жалоб подрядчики полигона решили распылить на его территории «французские ароматические вещества». В последний раз превышение концентрации сероводорода в Балашихе было отмечено 23 декабря.