Трамп рассказал о своих хороших отношениях с Ким Чен Ыном

Дональд Трамп в разговоре с журналистами предположил, что имеет «хорошие отношения» с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном. Слова американского президента прозвучали на фоне взаимных оскорблений лидеров двух стран

Дональд Трамп (Фото: USA Today Sports / Reuters)

Президент США Дональд Трамп в интервью The Wall Street Journal заявил, что имеет хорошие отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном. До этого он называл северокорейского диктатора «маньяком» и плохим парнем.

«У меня, пожалуй, хорошие отношения с Ким Чен Ыном. Я вообще завязываю отношения с людьми. Думаю, вы удивлены этому», — заявил журналистам президент США.

Американский лидер отказался отвечать на вопрос, доводилось ли ему лично общаться с Ким Чен Ыном. Вместе с тем, он не стал однозначно отрицать возможность того, что подобный разговор был. «Я отказываюсь комментировать это. Я не говорю, что этот разговор был или его не было, я просто не буду это комментировать», — ответил он на вопрос.

Ранее, 7 января, Трамп заявлял о своей готовности к диалогу с Ким Чен Ыном. Вместе с тем американский президент указал на то, что разговор с северокорейским лидером он начнет лишь на определенных условиях.

Дональд Трамп и ранее заявлял, что хотел бы наладить отношения с Ким Чен Ыном. «Почему Ким Чен Ын оскорбил меня, назвав «старым», я же никогда не называю его «маленьким и толстым». Ну что ж, я с трудом стараюсь оставаться его другом — и может быть, когда-нибудь это случится!» — написал он в своем Twitter в ноябре.

Несмотря на подобные заявления, официальные лица США и КНДР неоднократно обменивались личными оскорблениями. Так, 4 января в Белом доме заявили, что Дональд Трамп «обеспокоен психическим состоянием лидера Северной Кореи». В сентябре Трамп придумал прозвище для Ким Чен Ына, назвав его «рокэтменом». Позднее, после очередного ракетного испытания в КНДР, он вновь повторил это прозвище, добавив к этому оскорбление «псих» (sick puppy). МИД КНДР в свою очередь также называл Трампа «психически больным», а сам Ким Чен Ын — «испуганной собакой».