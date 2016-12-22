Трамп заявил об «абсолютной готовности» к переговорам с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп заявил, что абсолютно готов к переговорам с лидером КНДР Ким Чен Ыном, но на «определенных условиях». Об этом американский лидер сообщил журналистам, передает ABC.
Трамп заявил о решительности в этом вопросе и твердости своей позиции. «Я бы сделал это (провел переговоры)... У меня нет никаких проблем с этим», — пояснил он.
Кроме того, американский политик поддержал идею провести переговоры между КНДР и Южной Кореей. Он не исключил участия в них Вашингтона.
Ранее Трамп в ответ на сообщение северокорейского лидера о том, что «ядерная кнопка находится на его рабочем столе все время», заявил, что у него тоже есть «ядерная кнопка». «Она намного больше и мощнее, чем его, и моя кнопка работает», — написал президент США в своем Twitter 3 января.
В своем новогоднем обращении к нации Ким Чен Ын заявил о планах начать переговоры с Сеулом и отметил, что КНДР хотела бы участвовать в Олимпиаде в Пхёнчхане. По мнению президента США, лидер Северной Кореи пришел к такому решению под влиянием санкций.