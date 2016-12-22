75-я церемония вручения премии «Золотой глобус». Фотогалерея
Общество, 08:41
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75-я церемония вручения премии «Золотой глобус»
В Лос-Анджелесе в ночь на 8 января назвали лучшие фильмы и сериалы 2017 года по версии премии «Золотой глобус». Лучшим фильмом-драмой стала картина «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» Мартина Макдонаха. Лучшим фильмом-комедией ушедшего года была признана «Леди Берд» Греты Гервиг. Фильм Андрея Звягинцева, претендовавший на приз в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», остался без награды.
Режиссер Мартин Макдонах и актеры фильма «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», получившего приз как лучший фильм-драма
Актрисы Лора Дерн, Николь Кидман, Зои Кравиц, Лиз Уизерспун и Шейлин Вудли, сыгравшие в мини-сериале «Большая маленькая ложь», получившем приз как лучший драматический сериал
Актриса Диана Крюгер и режиссер Фатих Акин с наградой за фильм «На пределе», признанный лучшим фильмом на иностранном языке
Режиссер Ли Анкрич получает приз за лучший анимационный фильм «Тайна Коко»
«Золотой глобус» в номинации «Лучший драматический сериал» завоевал «Рассказ служанки»
Гэри Олдмен признан лучшим драматическим актером за роль в фильме «Темные времена»
«Золотой глобус» в номинации «Лучший комедийный сериал» завоевала «Удивительная миссис Майзел»
Бендж Пасек и Джастин Пол получили награду за лучшую песню — This Is Me из кинофильма «Величайший шоумен»
«Золотой глобус» за лучшую музыку к фильму достался композитору Александру Деспла (к фильму «Форма воды»)
Эллисон Дженни — лучшая актриса второго плана за роль в фильме «Тоня против всех»
Грета Гервиг (в центре) — режиссер фильма «Леди Берд», признанного лучшим фильмом-комедией, и лучшая актриса
в комедии или мюзикле Сирша Ронан (справа)
Лучший комедийный актер Джеймс Франко за роль в фильме «Горе-творец»
Гильермо дель Торо стал обладателем «Золотого глобуса» за фильм «Форма воды»
Лучшим актером в драматическом сериале стал Стерлинг К. Браун за роль в сериале «Это мы»
Юэн Макгрегор — лучший актер в мини-сериале за роли Эммита Стасси и Рэя Стасси в сериале «Фарго»
Азиз Ансари — лучший актер в комедийном сериале или мюзикле за роль в фильме «Мастер не на все руки»