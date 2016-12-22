75-я церемония вручения премии «Золотой глобус»

В Лос-Анджелесе в ночь на 8 января назвали лучшие фильмы и сериалы 2017 года по версии премии «Золотой глобус». Лучшим фильмом-драмой стала картина ​«Три билборда на границе Эббинга, Миссури» ​Мартина Макдонаха. Лучшим фильмом-комедией ушедшего года была признана «Леди Берд» Греты Гервиг. Фильм Андрея Звягинцева, претендовавший на приз в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», остался без награды.







Режиссер Мартин Макдонах и актеры фильма «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», получившего приз как лучший фильм-драма Актрисы Лора Дерн, Николь Кидман, Зои Кравиц, Лиз Уизерспун и Шейлин Вудли, сыгравшие в мини-сериале «Большая маленькая ложь», получившем приз как лучший драматический сериал Актриса Диана Крюгер и режиссер Фатих Акин с наградой за фильм «На пределе», признанный лучшим фильмом на иностранном языке Режиссер Ли Анкрич получает приз за лучший анимационный фильм «Тайна Коко» «Золотой глобус» в номинации «Лучший драматический сериал» завоевал «Рассказ служанки» Гэри Олдмен признан лучшим драматическим актером за роль в фильме «Темные времена» «Золотой глобус» в номинации «Лучший комедийный сериал» завоевала «Удивительная миссис Майзел» Бендж Пасек и Джастин Пол получили награду за лучшую песню — This Is Me из кинофильма «Величайший шоумен» «Золотой глобус» за лучшую музыку к фильму достался композитору Александру Деспла (к фильму «Форма воды») Эллисон Дженни — лучшая актриса второго плана за роль в фильме «Тоня против всех» Грета Гервиг (в центре) — режиссер фильма «Леди Берд», признанного лучшим фильмом-комедией, и лучшая актриса

в комедии или мюзикле Сирша Ронан (справа) Лучший комедийный актер Джеймс Франко за роль в фильме «Горе-творец» Гильермо дель Торо стал обладателем «Золотого глобуса» за фильм «Форма воды» Лучшим актером в драматическом сериале стал Стерлинг К. Браун за роль в сериале «Это мы» Юэн Макгрегор — лучший актер в мини-сериале за роли Эммита Стасси и Рэя Стасси в сериале «Фарго»



Азиз Ансари — лучший актер в комедийном сериале или мюзикле за роль в фильме «Мастер не на все руки»