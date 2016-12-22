В Госдуме заявили о подготовке Украиной «атаки дронов» на Крым

Спецслужбы Украины намерены провести «атаку дронов» на Крым, она будет похожа на атаку, произошедшую в ночь на 6 января на авиабазе Хмеймим в Сирии, заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, передает «РИА Новости».

Депутат пояснил, что об этом ему рассказали живущие на Украине крымские татары. Атака, по его словам, «будет объявлена как акция крымско-татарского сопротивления».

Бальбек обратил внимание на полеты разведывательных самолетов ВМС США Poseidon над нейтральными водами у полуострова. По его словам, они будут указывать украинским военным цели в Крыму.

«Ничто не должно нам мешать включать на своей территории станции радиоэлектронной борьбы и подавления — мы должны украинским коллегам устроить «испорченный телефон», — добавил Бальбек.

РБК направил запрос в Службу безопасности Украины.

9 января над Черным морем пролетел американский разведывательный беспилотник Global Hawk. Его маршрут пролегал близко к Крыму. Двумя днями ранее «Интерфакс» сообщил о разведывательном полете Poseidon вблизи полуострова. По данным агентства, это был уже второй такой случай за 2018 год.

Министерство обороны заявило 9 января, что во время атаки беспилотников на Хмеймим в небе был замечен американский Poseidon. Его поведение российские военные назвали «странным». В ведомстве на следующий день сообщили, что беспилотники были запущены отрядами умеренной сирийской оппозиции из провинции Идлиб.