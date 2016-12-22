СМИ узнали о полете самолета-разведчика США вблизи Крыма

Патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon совершил разведывательный полет вблизи побережья Крыма. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на мониторинговые данные западных авиационных ресурсов.

Американский самолет-разведчик с бортовым номером 168432 вылетел с авиабазы Сигонелла на Сицилии. P-8A длительное время курсировал над международными водами Черного моря к юго-западу от Севастополя, пишет агентство.

РБК направило запрос в Министерство обороны России.

Полет разведывательного самолета ВМС США вблизи побережья Крыма стал вторым с начала 2018 года, отмечает агентство. По данным «Интерфакса», первый был зафиксирован 1 января.

В начале декабря 2017 года «Интерфакс» со ссылкой на мониторинговые данные зарубежных авиационных ресурсов также сообщал о разведывательном полете P-8A у побережья Крымского полуострова. Самолет тогда вылетел с авиабазы Сигонелла, которая находится на Сицилии. На протяжении нескольких часов он курсировал по кругу к западу от Севастополя.