Американский беспилотник совершил полет близ Сочи

Американский разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk совершил полет вдоль границ России над Черным морем. Маршрут полета был опубликован сервисом слежения за перемещением авиации CivMilAir.
По данным сервиса, беспилотник пролетел вдоль зоны конфликта в Донбассе, совершил круг над Крымом на высоте порядка 16 км, после чего направился в сторону Сочи.
Другой американский самолет-разведчик RC-135W совершил полет близ Калининградской области в воздушном пространстве прибалтийских стран. Он был зафиксирован сервисом Mil Radar.
Самолет вылетел с базы Милденхолл в Великобритании и направился в сторону Балтийского моря. Он пролетел вдоль границ Калининградской и Псковской областей, находясь в воздушном пространстве Литвы, Латвии и Эстонии. Долетев до Таллина, он совершил разворот и лег на обратный курс.
Самолеты-разведчики стран НАТО регулярно совершают полеты вдоль западных границ России, в районе Калининградской области и Крыма. Накануне, 8 января, несколько пролетов близ Калининграда провел шведский Gulfstream 4 с бортовым номером 102003. В Рождество, 7 января, патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon, вылетевший с авиабазы Сигонелла на Сицилии, совершил разведывательный полет вблизи побережья Крыма.