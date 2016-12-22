Российское посольство в США возмутилось давлением на СМИ

Российское посольство в Вашингтоне назвало неприемлемой практику давления на российские СМИ. Соответствующее заявление опубликовано на сайте диппредставительства. Таким образом дипломаты прокомментировали требование к компании RIA Global, производящей контент для агентства Sputnik, зарегистрироваться в качестве иноагента.

«Мы считаем эти действия неприемлемыми. Расцениваем это как еще один удар по российско-американским отношениям. Твердо убеждены, что такие шаги не отвечают национальным интересам США, а лишь наносят ущерб их престижу и авторитету», — говорится в сообщении.

«Россия последовательно выступает против ограничения свободы прессы. В том числе в работе иностранных СМИ и журналистов. Чего нельзя сказать о США и ряде их союзников, продолжающих неприемлемую практику давления на российские медиа вместо взаимовыгодного сотрудничества», — сообщается в заявлении. В посольстве отметили, что международные организации, призванные защищать права журналистов, не отреагировали на отзыв виз и выдворение российских журналистов.

«Доколе терпеть молчание в отношении факта переезда в США экстремистского сайта «Миротворец», содержащего личные данные тысяч работников прессы, по долгу службы посещавших зону конфликта в Донбассе. Здесь для подобных ресурсов, по-видимому, созданы комфортные условия», — добавили представители дипмиссии.

10 января Минюст США обязал RIA Global LLC зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Об этом «РИА Новости» (входит в холдинг «Россия сегодня» вместе с агентством Sputnik) сообщило со ссылкой на поступившее в редакцию уведомление ведомства.

В сентябре 2017 года американские власти потребовали от компании, обслуживающей телеканал RT America, зарегистрироваться в качестве иностранного агента. В ноябре 2017 года главный редактор канала Маргарита Симоньян сообщила, что RT выполнил требование. В конце ноября американский конгресс лишил журналистов RT аккредитации.

В качестве ответной меры в России был принят закон, позволяющий признавать СМИ иноагентами.