В Молдавии утвердили закон об ограничении вещания российских каналов

Спикер парламента Молдавии Андриан Канду, временно исполняющий обязанности президента республики Игоря Додона в области назначения министров, вместо президента подписал указ о промульгации «закона о запрете пропаганды». Документ, в частности, запрещает транслировать в стране новостные и информационно-аналитические программы из России. Об этом сообщает портал Noi.md.

В новый кодекс вещания теперь войдут правила, которые будут защищать граждан, общество и государство от любых попыток дезинформировать или манипулировать информацией извне, и не допускать СМИ, настроенных против Молдавии.

Документ запрещает трансляцию информационных, информационно-аналитических, военных или политических радио- и телепрограмм, которые производятся в странах, не принявших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении.​ Среди них есть Россия. На развлекательные программы законопроект не распространяется. Трансляция таких программ разрешается также странами — членами Евросоюза, США и Канадой.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с РБК назвал «возмутительным» решение парламента Молдавии.

«Это весьма деструктивная и неправильная позиция. Они очень много говорят о приверженности к демократическим принципам, европейским ценностям, но запрещать свободу словам могут позволить себе только государства с выраженной диктатурой. Диктатура — это не обязательно, что есть диктатор в лице первого руководителя, диктаторами могут выступать и коллективные органы власти, в частности, парламент и правительство Молдавии. Я надеюсь, что это временное явление. Они поймут, что кроме их точки зрения существуют и другие, люди должны знакомиться со всеми точками зрения и делать вывод», — пояснил Цеков.

В начале декабря парламент Молдавии впервые и сразу в двух чтениях принял законопроект о борьбе с «иностранной пропагандой». Документ разработала правящая Демократическая партия. Инициативу поддержал 61 депутат, против выступили социалисты и коммунисты. Нарушение ограничения предусматривает штраф €2–4 тыс. и отзыв лицензии у вещателей.

В конце декабря парламент повторно принял закон, после того как его отклонил президент страны Игорь Додон.

4 января молдавский лидер попросил Конституционный суд проверить законность принятых парламентом республики поправок в кодекс о телевидении и радиовещании. По его мнению, они противоречат принципам демократии и нарушают право на свободу слова.

Полномочия президента Молдавии были временно приостановлены Конституционным судом страны 2 января. Это произошло, после того как он два раза отклонил предложенные премьер-министром республики кандидатуры пяти министров и двух вице-премьеров.