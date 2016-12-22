Президент Южной Кореи выразил готовность встретиться с Ким Чен Ыном

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что готов провести встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном на высшем уровне, если это поспособствует решению проблемы вокруг ядерной программы КНДР. Об этом Мун Чжэ Ин рассказал в ходе пресс-конференции в Сеуле, сообщает телеканал NHK.

«Я готов провести встречу на высшем уровне [с Ким Чен Ыном], при условии, что она будет способствовать решению ядерной проблемы [КНДР] и восстановлению межкорейских отношений», — сказал Мун Чжэ Ин. Он добавил, что переговоры пройдут только в том случае, если будет гарантирован положительный результат встречи.

Накануне Южная Корея и КНДР договорились возобновить переговоры по военным вопросам. По словам замминистра объединения Южной Кореи Чун Хэ Сона, Сеул решил прекратить действия, которые могут обострить напряжение на Корейском полуострове и возобновить диалог с Пхеньяном. Он отметил, что это должно обеспечить мир в данном регионе и привести к денуклеаризации КНДР.