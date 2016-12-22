ЦИК проверит легитимность сбора подписей за Путина в Екатеринбурге

ЦИК проверит информацию о том, что в Екатеринбурге сбором подписей в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина занимается член избирательной комиссии. Об этом, как передает корреспондент РБК, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

«Мы узнаем у наших коллег из Свердловской области, что там происходит на самом деле и на следующем заседании комиссии озвучим», — сказала она. Одновременно она заметила, что в ходе избирательной кампании «звучит много вранья». «Вытаскивают каких-то скелетов из шкафов, вроде решенные проблемы — опять вытаскивают», — отметила она.

Как сообщал ранее 9 января екатеринбургский портал «Новый день», одним из координаторов сбора подписей за действующего президента в городе стал член избиркома Эльдар Валиуллин. Вместе с тем, закон «О президентских выборах» запрещает подобные действия. «Участие органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов управления организаций всех форм собственности, учреждений, членов избирательных комиссий с правом решающего голоса в сборе подписей избирателей не допускается», — говорится в тексте закона (ст. 37, п. 6). Подписи, собранные с нарушением этого пункта, должны быть признаны недействительными.

Владимир Путин подал документы в ЦИК на выдвижение в кандидаты в президенты 27 декабря. Путин участвует в выборах как самовыдвиженец.​ Сбор подписей за его выдвижение стартовал 5 января. По закону самовыдвиженец должен собрать 300 тыс. подписей.