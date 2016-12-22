CAS подтвердил получение от Мутко апелляции на отстранение от Олимпиад

Спортивный арбитражный суд (CAS) получил от вице-премьера России Виталия Мутко апелляцию на решение Международного олимпийского комитета (МОК) о пожизненном отстранении его от Олимпийских игр. Об этом сообщили РБК в пресс-службе суда.
«Подтверждаем, что мы получили апелляцию господина Мутко. Процедура [обжалования] выполняется», — сказали в суде.
Исполнительный комитет МОК 5 декабря 2017 года дисквалифицировал Олимпийский комитет России. Комитет постановил, что к участию в Играх могут быть допущены «чистые» российские спортсмены, которые должны будут выступать без национальной символики под нейтральным флагом.
Кроме того, исполком пожизненно отстранил Мутко от посещения Олимпийских игр. 25 декабря Мутко сообщил, что временно покидает пост главы Российского футбольного союза, чтобы подать иск в Спортивный арбитраж.
27 декабря Мутко заявил об уходе с поста председателя оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года. По словам вице-премьера, он сосредоточится на работе в правительстве. Распоряжение об исключении Мутко из состава наблюдательного совета оргкомитета ЧМ премьер-министр Дмитрий Медведев подписал 4 января 2018 года.