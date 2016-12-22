Мутко официально исключили из оргкомитета ЧМ-2018

Распоряжение об исключении вице-премьера из состава наблюдательного совета оргкомитета чемпионата мира по футболу подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Мутко занимал в структуре пост председателя оргкомитета «Россия-2018»

Виталий Мутко (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об исключении вице-премьера Виталия Мутко из состава наблюдательного совета оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Его место займет генеральный директор оргкомитета Алексей Сорокин, сохранив при этом свою старую должность.

Ранее, 27 декабря, об уходе с поста председателя оргкомитета «Россия-2018» сообщил сам Мутко. Вице премьер-уточнил, что его обязанностями займется Сорокин, который ранее был гендиректором Российского футбольного союза. Мутко заявил, что сосредоточится на своей работе в правительстве. 25 декабря он также сообщил, что уходит с поста главы Российского футбольного союза. Вице-премьер пояснил, что принял такое решение из-за обжалования решения Международного олимпийского комитета о его пожизненном отстранении от Олимпийских игр.

Международная федерация футбола (ФИФА) отметила «неоценимый вклад» Мутко в подготовку к соревнованиям, которые пройдут в российских городах с 15 июня по 16 июля 2018 года.