Мутко ушел с поста председателя оргкомитета ЧМ-2018

Его место займет нынешний гендиректор оргкомитета Алексей Сорокин. Ранее Мутко заявлял, что готов покинуть этот пост. «Логика к этому диктует», — говорил он

Виталий Мутко (Фото: Александр Кулебякин / Global Look Press)

Виталий Мутко заявил, что покидает должность председателя оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года, его место займет Алексей Сорокин. Вице-премьер заявил, что намерен сосредоточиться на работе в правительстве, передает «РИА Новости».

Алексей Сорокин является гендиректором оргкомитета ЧМ-2018.

«Сорокин будет выполнять функции и председателя оргкомитета, и нашего представителя в ФИФА. Работы еще много, но абсолютно уверен, что будет все подготовлено в срок и 30 мая передадим все документы в ФИФА», — сказал Мутко.

Двумя днями ранее, 25 декабря, Мутко говорил, что готов покинуть свой пост. «Решать будут глава государства, председатель правительства и наблюдательный совет. Но логика к этому диктует», — заявлял он (цитата по «Р-Спорт»). В тот же день он заявил, что временно приостанавливает работу в качестве президента Российского футбольного союза (РФС). Вице-премьер пояснил, что принял такое решение из-за обжалования решения Международного олимпийского комитета о его пожизненном отстранении от Олимпийских игр.

В ФИФА накануне заявили, что решение Мутко временно покинуть должность главы РФС не окажет влияния на организацию чемпионата мира. РБК направил запрос в ФИФА в связи с новым заявлением вице-премьера.

Сорокин ранее работал в департаменте физкультуры и спорта Москвы, в 2008–2010 годах был гендиректором Российского футбольного союза. В 2010 году он возглавил оргкомитет по подготовке к чемпионату мира-2018. Он также входит в совет ФИФА.

Мутко в среду также рассказал о ходе подготовки к чемпионату. По словам чиновника, «в среднем» работа выполнена на 80%, «а где-то — на 90%». Также он сказал, что ФИФА дала «высокую оценку» работе российского оргкомитета.

Финальная часть чемпионата мира по футболу в 2018 году пройдет с 14 июня по 15 июля будущего года.

РБК провел расследование и выяснил, что авиабилеты в города, где пройдут матчи чемпионата мира, в среднем подорожали на 230%. Так, больше всего, в 5,3 раза, подорожал перелет в Волгоград в дни проведения матчей.