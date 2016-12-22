В Госдуме прокомментировали переговоры КНДР и Южной Кореи

В России приветствуют начавшиеся переговоры между Пхеньяном и Сеулом, однако говорить об успехе урегулирования на Корейском полуострове пока преждевременно. Об этом заявил РБК председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Любой элемент межкорейских переговоров нужно приветствовать, и другого отношения быть не может. Но говорить о каких-то результатах пока рано. Еще недавно было сложно представить представителей Сеула и Пхеньяна за одним столом переговоров, в том числе по вопросам денуклеаризации. С большой вероятностью для дальнейшего продвижения диалога потребуются усилия и международных посредников», — заявил он.

При этом Слуцкий отметил, что эти переговоры напрямую затрагивают интересы России и Москва могла бы сама выступить посредником в диалоге Пхеньяна и Сеула. «С учетом того что данное досье непосредственно затрагивает интересы РФ, в первую очередь по причине территориальной близости, Россия может выступить в такой роли. Мы находимся в максимально конструктивных отношениях с обеими странами. Мы всегда остаемся последовательными сторонниками того, что все вопросы по урегулированию на Корейском полуострове должны решаться за столом переговоров, а эскалация напряжения может привести к непредсказуемым последствиям для всего мирового сообщества», — пояснил он.

Глава думского комитета в связи с этим отметил негативную роль, которую, по его мнению, в межкорейском урегулировании играют Соединенные Штаты. В частности, он обвинил Вашингтон в «провоцировании» Северной Кореи. «Что касается США, которые считают себя центром мира, то они, на мой взгляд, должны сейчас свернуть антипхеньянскую риторику, перестать провоцировать КНДР и дождаться первых результатов межкорейских переговоров», — заявил он.

Первые с 2015 года межкорейские переговоры начались 9 января в деревне Пханмунджом на границе двух стран. Основной темой встречи стало участие КНДР в Олимпиаде 2018 года, которая пройдет в Южной Корее, и сокращение напряженности в отношениях двух стран.

О намерении КНДР принять участие в Олимпиаде северокорейский лидер Ким Чен Ын объявил в новогоднем обращении. По итогам переговоров Пхеньяну и Сеулу удалось договориться об участии спортсменов из КНДР в Играх. Одновременно с этим стало известно, что в Сеуле предложили временно снять с КНДР санкции, чтобы облегчить приезд северокорейских атлетов на Олимпиаду.