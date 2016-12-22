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Спецкомиссия согласилась с выводами «Роскосмоса» об аварии «Фрегата»
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Спецкомиссия согласилась с выводами «Роскосмоса» об аварии «Фрегата»
Технологии и медиа, 14:54
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Спецкомиссия согласилась с выводами «Роскосмоса» об аварии «Фрегата»

Специальная комиссия, созданная для расследования причин неудачного пуска с космодрома Восточный разгонного блока «Фрегат», подтвердила выводы «Роскосмоса». Об этом «РИА Новости» сообщил глава комиссии, председатель научно-технического совета (НТС) госкорпорации «Роскосмос» Юрий Коптев.

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«По причинам наши выводы коррелируют с выводами, сделанными ранее аварийной комиссией «Роскосмоса». Другой причины не может быть, это как говорится, медицинский факт», — заявил Коптев. «Другое дело, что в рамках нашей комиссии были более детально изучены все документы, которые никаких вновь открывшихся обстоятельств аварии не выявили», — добавил он.

По словам Коптева, документы направлены в правительство еще 22 декабря.

«Общего сбора не было, каких-то возражений до наступления Нового года получено также не было. Сегодня первый рабочий день. Какого-то неприятия, оценки мне лично не известны», — добавил он.

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28 ноября 2017 года запущенный с космодрома Восточный спутник «Метеор-М» на ракете «Союз» ушел в зону радиомолчания, затем вышел из нее, но так и не начал передавать сигнал на Землю. Причиной аварии «Роскосмос» назвал сочетание нескольких возникших параметров на космодроме Восточный, а именно «азимут стартового стола космодрома, азимут полета ракеты-носителя и разгонного блока «Фрегат» (именно солнечно-синхронной орбиты и именно для этого времени года)». Азимуты было «невозможно выявить существующими математическими моделями».

Вице-премьер Дмитрий Рогозин не счел эти объяснения оправданием и обвинил госкорпорацию в «системных» ошибках. По его словам, ракета была настроена на запуск с Байконура, а не с Восточного, из-за этого азимут был рассчитан неверно.

Теги: космодром Восточный , «Роскосмос» , «Метеор-М»
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