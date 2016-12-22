В ВТО назвали срок рассмотрения жалобы ЕС на Россию по «свиному эмбарго»

Жалоба ЕС на запрет импорта живых свиней и свиноводческой продукции европейских производителей в Россию будет рассмотрена в арбитражном суде в течение 60 дней. Об этом заявили в пресс-службе организации, передает ТАСС.

В пресс-службе пояснили, что срок рассмотрение подобных жалоб регламентируется статьей 22.6 правил ВТО. Согласно этой статье, работа арбитража «завершается в течение 60 дней с даты истечения разумного периода времени». В то же время на практике, отметили в организации, разбирательство может занять намного более длительный срок. Это связано с возникающими разногласиями по поводу того, были ли ответчиком приняты меры для выполнения ранее принятого решения третейской группы.

Ранее стало известно, что власти ЕС потребовали взыскать с России €1,4 млрд в качестве компенсации за введенный запрет на импорт свинины из европейских стран. Жалоба ЕС была направлена в ВТО и передана на рассмотрение арбитража.

Запрет на импорт свиноводческой продукции был введен в начале 2014 года был связан со вспышками африканской чумы свиней в отдельных странах ЕС. Позднее, после жалобы производителей, в начале декабря эта мера была отменена. Однако, из-за введенного летом 2014 года продуктового эмбарго, запрет на импорт свинины продолжил действовать.