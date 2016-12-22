В Совфеде назвали «беспределом» иск ЕС за запрет импорта свинины

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал намерение Евросоюза взыскать с России €1,4 млрд из-за ограничения импорта свинины «беспределом». Об этом сообщает RT.

«Нужны аргументы, пока то, что заявляет ЕС, — это беспредел. На финансовых рынках там ограничения, наши компании под запретом. В связи с чем? Почему такое неравноправие?» — сказал Джабаров.

Он отметил, что Евросоюз с 2014 года вводит санкции, считая это нормальным, а ответные меры пытается представить как нарушение норм Всемирной торговой организации (ВТО).

«А где была ВТО, когда вводили санкции против России? Если дело пойдет так, то нужно поставить вопрос: имеет ли смысл состоять в ВТО и что нам дает участие в этой организации? Кроме проблем и полной незащищенности от санкционной политики, нам это ничего не дает. Если это будет передано в арбитражный суд, то мы должны отстаивать свои интересы в полном объеме, вплоть до выхода из ВТО», — заявил сенатор.

Ранее ВТО направила в арбитражный суд требования властей ЕС о взыскании с России ​€1,4 млрд в качестве компенсации за ограничение импорта свинины из Европы. Речь идет об ограничениях, которые были введены Россией в 2014 году из-за вспышки африканской чумы свиней (АЧС) в нескольких европейских странах, а также продуктового эмбарго, введенного Москвой в ответ на санкции.

ЕС посчитал решение России противоречащим правилам ВТО. В апреле 2014 года ЕС подал иск в арбитражный суд. В начале декабря 2017 года Минэкономразвития сообщило, что Россия выполнила требования ВТО и сняла запрет на импорт свинины из стран Евросоюза, который был введен из-за АЧС. Запрет на импорт все равно сохранился из-за продуктового эмбарго, которое было введено Москвой в ответ на санкции.