Иск ЕС о взыскании с России €1,4 млрд за «свиное эмбарго» поступил в суд

Всемирная торговая организация (ВТО) направила в арбитражный суд требования властей ЕС о взыскании с России ​€1,4 млрд в качестве наказания за ограничение импорта свинины из Европы. Об этом сообщает Politico со ссылкой на информированные источники.

Вначале арбитражный суд должен определить правомерность требований Евросоюза. После этого будет принято решение о том, возможно ли наложить на Россию взыскание, пишет издание.

О планах ЕС обратиться в ВТО из-за запрета импорта свинины, введенного властями России, стало известно в декабре. Речь идет об ограничениях, которые были введены Россией в 2014 году из-за вспышки африканской чумы в нескольких европейских странах, а также продуктового эмбарго, введенного в ответ на санкции.

Запрет на импорт свинины из-за африканской чумы был введен в начале 2014 года, до событий на Украине, послуживших поводом к санкциям против России. Тогда ЕС сочли решение Москвы неправомерным и наносящим ущерб европейским фермерам вопреки правилам ВТО. В частности, в Брюсселе указали, что в России также регулярно фиксируются вспышки этого заболевания.

В связи с этим в апреле 2014 года ЕС подал иск в арбитражный суд. В начале декабря 2017 года Министерство экономического развития сообщило, что Россия выполнила требования Всемирной торговой организации (ВТО) и сняла запрет на импорт свинины из стран Евросоюза, который был введен из-за африканской чумы свиней (АЧС). Несмотря на это, запрет на импорт свинины все равно сохранился из-за продуктового эмбарго, которое было введено Москвой в ответ на санкции Брюсселя.