Пхеньян назвал состав делегации на переговорах с Южной Кореей

Пхеньян направит делегацию из пяти человек, возглавляемую председателем Комитета по мирному объединению Ли Сон Гвоном, на переговоры с представителями Южной Кореи, которые запланированы на 9 января. Об этом сообщает южнокорейское агентство «Ренхап» со ссылкой на министерство по делам национального объединения КНДР.

Ли известен своим опытом в межкорейских переговорах. Он возглавлял делегации КНДР во время проведения трансграничных военных переговоров с 2006 года, с того момента, как начал представлять Пхеньян на переговорах с Южной Кореей.

Ранее Южная Корея со своей стороны предложила направить на встречу пять переговорщиков во главе с министром по делам национального объединения Чо Мён Гюном.

О проведении переговоров КНДР и Южная Корея договорились, после того как северокорейский лидер Ким Чен Ын в своем новогоднем выступлении допустил возможность участия спортсменов возглавляемой им страны в зимней Олимпиаде в Пхёнчхане. Южная Корея одобрила идею. Страны условились провести переговоры на высоком уровне 9 января в населенном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне. Кроме возможного участия в Играх они обсудят вопросы двусторонних отношений. 3 января обе страны провели 20-минутные переговоры по линии спецсвязи в Пханмунджоне.

Ким Чен Ын распорядился 6 января создать необходимые условия для улучшения отношений с Югом.