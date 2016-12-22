КНДР согласилась на прямые переговоры с Южной Кореей

Власти КНДР согласились на прямые переговоры с Южной Кореей 9 января. На первой за два года встрече на высоком уровне стороны должны обсудить Олимпиаду в Пхёнчхане

Высокопоставленный офицер армии КНДР Хванг Пиенг (слева) и министр обороны Республики Корея Ким Гванджин (справа) во время встречи в деревне Пханмунджом на границе двух государств. 22 августа 2015 года (Фото: AP)

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на сотрудника Министерства объединения Южной Кореи Хен Тэ Байка, власти КНДР согласились на прямые переговоры с Южной Кореей, которые запланированы на 9 января.

По словам чиновника, на переговорах планируется обсудить как участие КНДР в зимней Олимпиаде в Пхёнчхане, так и ситуацию на полуострове.

Это будет первая встреча на высоком уровне с 2015 года.

Идею переговоров в четверг поддержал президент США Дональд Трамп. Пентагон уже объявил, что запланированные на начало года совместные военные учения с Южной Кореей перенесены и пройдут только после завершения Параолимпиады.

Проведение переговоров обсуждалось 3 января посредством телефонной «горячей линии», открытой спустя продолжительное время.

В своем новогоднем поздравлении 1 января лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о желании КНДР участвовать в Олимпийских играх в Пхёнчхане и готовности начать переговоры с Сеулом. «Зимние Игры, которые пройдут в Южной Корее, станут хорошим событием для страны», — говорил он. При этом северокорейский лидер вновь отмечал, что Пхеньян не намерен отказываться от национальных ядерных сил.

В Сеуле ответили на это предложением провести переговоры на высоком уровне в Пханмунджоме — населенном пункте, который находится на линии разграничения между КНДР и Южной Кореей.