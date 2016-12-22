Представители КНДР и Южной Кореи поговорили по «горячей линии»

Как сообщает агентство Reuters, представители двух стран в течение 20 минут общались по телефону через специальную линию связи. Они обсуждали технические детали будущих консультаций по возможному участию КНДР в Зимней Олимпиаде в Пхенчхане.
Ожидается, что второй разговор пройдет в ближайшие несколько часов. В ходе консультаций стороны должны обсудить возможную встречу в пограничной деревне Пханмунджон.
В своем новогоднем поздравлении 1 января лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о желании КНДР участвовать в Олимпийских играх в Пхенчхане и готовности начать переговоры с Сеулом. «Зимние Игры, которые пройдут в Южной Корее, станут хорошим событием для страны», — говорил он. При этом северокорейский лидер вновь отмечал, что Пхеньян не намерен отказываться от национальных ядерных сил.
В Южной Корее ответили на это предложением провести переговоры на высоком уровне в Пханмунджоме.
Все это происходило на фоне очередных споров между КНДР и США, во время которых Дональд Трамп предупредил Ким Чен Ына, что «ядерная кнопка у него всегда под рукой».Одновременно с критикой позиции Вашингтона по ситуации на Корейском полуострове выступил посол по особым поручениям МИД России Олег Бурмистров. Агентству «Интерфакс» он указал, что американцы не воспользовались мораторием КНДР на проведение ракетно-ядерных испытаний для налаживания диалога с Пхеньяном. «К сожалению, американская сторона не увидела в этом протянутой руки, а увидела что-то другое, и, наоборот, ответила на это усилением давления, прежде всего военного», - отметил он.