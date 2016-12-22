Ким Чен Ын распорядился нормализовать отношения с Южной Кореей

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что его стране нужно придерживаться политики, которая позволит совершить прорыв в объединении с Южной Кореей. По его мнению, Северу и Югу нужно объединяться, а не «ворошить прошлое»

Ким Чен Ын (Фото: KCNA / Reuters)

​Лидер КНДР Ким Чен Ын распорядился создать необходимые условия для улучшения отношений с Южной Кореей. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Нашей стране нужно решительно придерживаться политики, которая позволила бы совершить прорыв в объединении с Южной Кореей. Не стоит ворошить прошлое и вспоминать о взаимоотношениях с Сеулом. Вместо этого следует улучшать связи между Севером и Югом», — уточняет ЦТАК.

«Настало время объединить усилия корейского народа, чтобы прекратить наращивание напряженности на Корейском полуострове. Речь идет о примирении нации и ее добровольном объединении, отмечается в сообщении.

Поддержанию контактов и взаимодействию Севера и Юга препятствует наличие различных неподобающих оговорок, юридических и политических инструментов, приводит ЦТАК слова северокорейского лидера.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в своем новогоднем поздравлении 1 января заявил о желании страны участвовать в Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане и готовности к переговорам. При этом он добавил, что Пхеньян не собирается отказываться от национальных ядерных сил. Комитет Олимпийских игр в Пхёнчхане заявил о готовности направить круиз в порт КНДР, чтобы перевезти северокорейскую делегацию в составе до 1 тыс. человек в Южную Корею. Олимпийский оргкомитет посчитал, что желание Северной Кореи участвовать в Олимпиаде демонстрирует мирные намерения и «олимпийский дух».

Чуть позже Южная Корея предложила провести переговоры на высоком уровне в Пханмунджоме, который находится на совместной границе. 3 января оба государства провели 20-минутные переговоры по линии спецсвязи в этой местности. Представитель президента Южной Кореи назвал это «значительным событием».

Министерство объединения КНДР 5 января объявило, что Пхеньян принял предложение Сеула провести переговоры на высоком уровне (впервые с 2015 года). Переговоры должны пройти 9 января в Пханмунджоме. Стороны планируют обсудить возможное участие сборной КНДР в предстоящих зимних Играх-2018 в Пхёнчхане и ситуацию на полуострове.