В Сеуле назвали «значительным событием» открытие «горячей линии» с КНДР

Представитель президента Южной Кореи заявил, что открытие «горячей линии» между Сеулом и Пхеньяном является «значительным событием». Об этом сообщает Reuters.

Ранее стало известно, что северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал провести переговоры с Южной Кореей по спецсвязи в демилитаризованной зоне в Пханмунджоме. По информации Министерства объединения Южной Кореи, Пхеньян 3 января возобновил спецлинию связи с Сеулом.

Ким Чен Ын 1 января в своем новогоднем поздравлении сообщил, что КНДР планирует принять участие в зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане и намерена провести переговоры с Южной Кореей. «Зимние Игры, которые пройдут в Южной Корее, станут хорошим событием для страны», — сказал северокорейский лидер.

В ответ в администрации президента Южной Кореи предложили провести переговоры в Пханмунджоме. Также организаторы Олимпийских игр в Пхёнчхане заявили о готовности направить круиз в северокорейский порт для перевозки делегации из КНДР в Южную Корею. На борт смогут подняться до 1 тыс. человек.

Кроме того, Олимпийский оргкомитет назвал желание Северной Кореи участвовать в Играх демонстрацией мирных намерений и «олимпийского духа».