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ВВС США опубликовали видео перехвата Су-30 в ноябре и декабре
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ВВС США опубликовали видео перехвата Су-30 в ноябре и декабре
Политика, 04:31
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ВВС США опубликовали видео перехвата Су-30 в ноябре и декабре

Американский журнал Air Force опубликовал видео перехватов истребителями США F-15 российского Су-30 в Балтийском регионе, которые произошли в ноябре и декабре 2017 года.

Как отмечается в расшифровке все видео были предоставлены штабом ВВС США в Европе. Американские истребители F-15 вылетали из базы Лейкнхет в Великобритании для перехвата российских самолетов из-за того, что Су-30 не подавали необходимых сигналов и не предоставляли планов полета. Кадры перехвата показаны на 01:39 минуте видео. Следующий перехват, который был произведен 13 декабря 2016 года, показан на 02:11 минуте видео. Все кадры были сняты с крыла американского истребителя.

Видео: Youtube

Истребители, которые принимали участие в перехвате задействованы в миссии НАТО, которая называется Балтийское воздушное патрулирование. В пояснении к видео отмечается, что перехват является стандартной регулярной процедурой. США будут принимать участие в миссии НАТО по воздушному патрулированию до 8 января 2018 года.

Российские военные самолеты также периодически перехватывают американские. Так, в конце ноября 2017 года российские Су-30 перехватили над Черным морем американский самолет-разведчик «Посейдон». Как рассказали в Минобороны России, один из российских истребителей подлетел к самолету США и показал сигналом, что ему нужно сменить курс, потому что он приближается к границе России. В ведомстве отметили, что F-15 отказался следовать указаниям, и тогда Су-30 пролетел над ним, совершив маневр. После этого американский самолет сменил курс.

Представитель Пентагона Мишель Бальданза сказала, что российский истребитель совершил «небезопасный» маневр во время перехвата «Посейдона». Она отметила, что американский истребитель был в международном воздушном пространстве и «не делал ничего, чтобы спровоцировать подобное поведение российской стороны». Бальданза подчеркнула, что российский самолет тогда находился в 15 м. от американского из-за чего F-15 совершил маневр, который вызвал «очень сильную турбулентность». «Небезопасные действия могут нанести серьезный вред и травмы всем задействованным [в инциденте] воздушным экипажам», — заметила представитель Пентагона.

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