Число отравившихся угарным газом в США увеличилось до 40 человек

В американском городе Перт Амбой в штате Нью-Джерси угарным газом отравились по меньшей мере 41 человек, также погибла 13-летняя девушка. Об этом сообщает NBC News.
Три родственника девушки – 40-летний мужчина, 21-летняя женщина и 14-летний подросток – остаются в больнице в критическом состоянии. Кроме того, пострадали 27 сотрудников полиции.
Ранее сообщалось о том, что в Перт Амбое угарным газом отравились по меньшей мере 21 человек, в том числе семеро полицейских. Инцидент произошел в 16:00 по местному времени (01:00 мск) в 12-этажном жилом доме на улице Файетт, 165. В больницу доставили шестерых человек, четверо из которых находились в критическом состоянии.
На месте происшествия работают полицейские и пожарные, причины утечки газа устанавливаются. Начальник городской пожарной охраны Эдвард Маллен сообщил CBS News, что причиной инцидента могли стать сломанные нагреватели.