Более 100 школьников отравились угарным газом на дискотеке в Киргизии

В селе Кегеты Чуйской области Киргизии 110 учеников и четыре учителя отравились угарным газом на школьной дискотеке. Об этом сообщает портал BNews со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения республики.
ЧП произошло накануне. Ученики седьмого и восьмого классов решили устроить дискотеку в школьном спортзале. Однако из-за отключения электричества они использовали для обогрева помещения электрогенератор, в результате чего спортивный зал заполнил дым.
Были госпитализированы 38 человек, из них трое — в реанимационное отделение. Трое поступили к врачам в состоянии средней тяжести, остальным диагностировали отравление легкой степени. Медики оказали амбулаторную помощь 72 школьникам.
По состоянию на утро 28 декабря из больницы выписаны 37 пострадавших, в стационаре находится одна 16-летняя школьница. Она в удовлетворительном состоянии, добавили в Минздраве Киргизии.