Семь человек погибли от отравления угарным газом в Оренбургской области

Следственный комитет начал проверку гибели семерых человек в селе Скворцовка в Оренбургской области, сообщается на сайте ведомства. Они отравились угарным газом.
Жертвами оказались трое мужчин, женщина и трое ее дочерей пяти, шести и 16 лет. Дом отапливался газовой горелкой в печи. Так как задвижка дымохода печи была закрыта не полностью, помещение наполнилось угарным газом. В доме жила пенсионерка с 25-летним сыном, хозяйка дома в этот вечер отсутствовала.
Следователи осмотрели место происшествия, опросили соседей и односельчан. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Подобный инцидент произошел в частном доме в селе Петропавловское в Курганской области, передает «Интерфакс» со ссылкой на региональное МВД. Там от отравления угарным газом погибли пять человек, еще три человека пострадали.
Пострадавшие были госпитализированы, среди них один ребенок. По данным источника агентства в экстренных службах, среди пострадавших двое молодых людей и девочка 13-ти лет.