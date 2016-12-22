СК начал дело по факту отравлений угарным газом в Курганской области

По факту гибели пяти человек, включая одного ребенка, от отравления угарным газом в ​селе Петропавловское Катайского района Курганской области возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает сайт регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Как говорится в сообщении ведомства, тела пяти человек обнаружили вечером 1 января в частном жилом доме села Петропавловское. Еще двое пострадавших были госпитализированы. По предварительным данным, причиной смерти всех пятерых человек стало отравление угарным газом из-за неправильной работы газового отопления. Управлением СКР по Курганской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

На данный момент следователи с участием специалистов АО «Шадринскмежрайгаз» устанавливают причины и обстоятельства гибели людей.

О гибели пяти человек от отравления угарным газом стало известно вечером 1 января. В тот же день похожий эпизод произошел в Оренбургской области. Жертвами последнего инцидента стали семь человек.