В США более 20 человек отравились угарным газом
Общество, 05:47
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В США более 20 человек отравились угарным газом
По меньшей мере 21 человек, включая семерых полицейских, отравились угарным газом в городе Перт Амбой в американском штате Нью-Джерси. Об этом сообщает CBS News.
Инцидент произошел около 16:00 по местному времени (01:00 мск) в жилом доме на улице Файетт,165. Шесть человек были госпитализированы, четверо из них находятся в критическом состоянии. В настоящий момент на месте происшествия работают пожарные и полицейские, причины инцидента выясняются.
По словам начальника пожарной охраны города Эдварда Маллена, причиной выделения угарного газа могли стать сломанные нагреватели.