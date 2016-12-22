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Депортированная из Латвии журналистка ВГТРК вернулась в Россию
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Депортированная из Латвии журналистка ВГТРК вернулась в Россию
Общество, 03:53
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Депортированная из Латвии журналистка ВГТРК вернулась в Россию

Задержанная и высланная из Латвии корреспондент ВТГРК Ольга Курлаева вернулась в Россию. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на мужа журналистки Андрея Курлаева.

«Да, только что въехала в Россию», — сказал Курлаев. Накануне стало известно о том, что Государственная служба пограничной охраны Латвии задержала корреспондента ВГТРК. Затем ее внесли в черный список Латвии. По словам Курлаевой, ее задерживали те же правоохранители, которые забирали ее мужа. Она отметила, что им «было очень неловко, они все меня знают».

Журналиста телекалана ТВЦ Андрея Курлаева депортировали из Латвии 2 января, он также был внесен в черный список. По словам министра внутренних дел страны Рихарда Козловскиса, запрет на въезд Курлаеву в Латвию продлен на «неопределенный срок». Он также не указал причины, по котором российского журналиста внесли в список лиц, нежелательных для въезда в республику. Сам Курлаев заявил, что его высылка может быть связана с документальным фильмом про Латвию.

Депортированного из Латвии российского журналиста внесли в черный список
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с РБК сообщила, что супруги Курлаевы были депортированы из Латвии на основании «абсурдных обвинений в угрозе национальной безопасности».

По ее словам, Рига «при молчаливой поддержке Брюсселя преследует цель полной зачистки информационного пространства страны от неугодных СМИ». Слова об угрозе национальной безопасности Захарова сравнила с «временами тоталитаризма 1930-х годов XX века в Испании и Германии». Представитель МИД подчеркнула, что латвийская сторона нарушает международные обязательства по обеспечению свободы выражения мнения, а также акты Совета Европы, ООН и ОБСЕ.

 
Теги: Латвия , журналисты , ВГТРК
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