Корреспондента ВГТРК внесли в черный список Латвии и выслали из страны

Власти Латвии внесли в список нежелательных лиц для въезда на территорию страны корреспондента ВГТРК Ольгу Курлаеву и высылают ее в Россию. Накануне из Латвии депортировали ее супруга — корреспондента телеканала «ТВ Центр»

Ольга Курлаева (Фото: скриншот vesti.ru)

Государственная служба пограничной охраны Латвии задержала гражданку России, корреспондента ВГТРК Ольгу Курлаеву, которая до этого была включена в список нежелательных лиц для въезда на территорию Латвии, рассказали РБК в пресс-службе структуры.

«Задержали ее в порядке миграционного закона. В данный момент проводятся процессуальные действия. Ее мужа Анатолия Курлаева задержали 2 января в Риге и уже вечером того же дня выдворили из Латвийской Республики», — пояснили в пресс-службе.

Как рассказала Курлаева в эфире телеканала «Россия 24», к ней подошли те же самые правоохранители, которые забирали ее супруга Анатолия Курлаева.

«Им было очень неловко. Они говорят на русском, они все меня знают. Сказали, что мне нужно собраться и поехать. Зачем, говорят, нам самим непонятно, потому что два дня назад мы вас отпустили, не было никаких претензий, а сегодня пришла на вас бумага. Что случилось за эти два дня, нам пока неизвестно», — сказала она.

Анатолий Курлаев был также внесен в черный список и депортирован из Латвии. Как отметил министр внутренних дел Латвии Рихард Козловскис, в отношении журналиста введены временные ограничения, которые могут быть пересмотрены через три года. Глава латвийского ведомства не уточнил, по какой именно причине власти страны внесли Курлаева в черный список.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в разговоре с РБК отметила, что Анатолий и Ольга Курлаевы были высланы на основании «абсурдных обвинений в угрозе национальной безопасности».

«Совершенно очевидно, что латвийские власти при молчаливой поддержке Брюсселя преследуют цель полной зачистки информационного пространства страны от неугодных СМИ. Рассказы о «борьбе с угрозами национальной безопасности» отдают временами тоталитаризма 1930-х годов ХХ века в Испании и Германии», — рассказала она.

По ее словам, Рига нарушает международно-правовые обязательства в сфере обеспечения свободы выражения мнения, акты ООН, ОБСЕ и Совета Европы.